Moskva organizuje regionálne voľby v okupovaných častiach Ukrajiny

Kyjev/Moskva 1. septembra (TASR) - Ruskom dosadené úrady organizujú od štvrtka 31. augusta regionálne voľby v tých častiach Ukrajiny, ktoré Moskva vlani vyhlásila za "nové ruské územia". Rusi sa tam takto snažia upevniť svoju moc, aj keď vojna stále prebieha. Informovala o tom tlačová agentúra Reuters.



Rusko nemá úplne pod kontrolou žiadnu zo štyroch ukrajinských oblastí, v ktorých hlasovanie prebieha - a to v Doneckej, Luhanskej, Záporožskej a Chersonskej oblasti. Spolu s Krymským polostrovom, protiprávne anektovaným Moskvou v roku 2014, tvoria okupované časti takmer pätinu Ukrajiny.



Tri štvrtiny krajín na Valom zhromaždení OSN odsúdili "pokus Ruska o ilegálne anektovanie" týchto štyroch oblastí v referendách vlani v októbri.



Ukrajinskí predstavitelia vyhlasujú, že tieto voľby sú tiež ilegálne a len ukazujú, prečo nie je možné viesť akékoľvek mierové rozhovory s Moskvou, kým Rusko nestiahne všetkých svojich vojakov z ukrajinského územia.



Vo voľbách vo všetkých štyroch oblastiach kandidujú Moskvou vybraní gubernátori, medzi ktorými sú proruskí politici a ďalší, málo známi ľudia. Hlasovanie sa skončí 10. septembra, keď sa regionálne voľby konajú aj v samotnom Rusku.



Títo gubernátori kandidujú po schválení ruským prezidentom Vladimirom Putinom a v predchádzajúcich mesiacoch vstúpili do strany Kremľa, do Jednotného Ruska. A majú iba formálnu, nepodstatnú opozíciu.



Agentúra Reuters bola svedkom, ako členovia volebnej komisie v meste Mariupol v Doneckej oblasti, ktoré Moskva dobyla v máji 2022 po niekoľkomesačných krutých bojoch, zriadili vo štvrtok dočasnú hlasovaciu kabínu na dvore bytového komplexu.



Odovzdať hlas prišla hŕstka obyvateľov, ktorí najprv členom komisie ukázali nový ruský pas. Priestor strážili policajti.



Mnohí ľudia ušli z Ruskom okupovaného územia, ktoré zažilo tvrdé boje a utrpelo pri nich vážne škody.



Ako povedal v Kyjeve Reutersu exilový ukrajinský starosta Mariupola Vadym Bojčenko, ľudia v tomto meste ho informovali, že tam nemajú žiadne zoznamy voličov a ani kandidátske listiny. Podľa Bojčenka sa tieto voľby musia označiť za sfalšované.



"Ruskom dosadení predstavitelia chodia od bytu k bytu, ako to robili aj predtým pri referende (o pričlenení k Rusku), a rozprávajú sa s ľuďmi. Blízko stoja dvaja vojaci s guľometmi. Tvrdia ľuďom, že musia voliť," opísal exilový starosta. Jeho slová agentúra Reuters ešte neoverila.