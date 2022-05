Moskva oznámila, že z Ukrajiny previezla do Ruska 1,16 milióna ľudí

Moskva 8. mája (TASR) - Približne 1,16 milióna ľudí bolo od začiatku invázie Kremľa na Ukrajine odvezených z ukrajinského územia do Ruska. Uviedlo to ruské ministerstvo obrany, na ktoré sa v sobotu odvolala tlačová agentúra DPA. Rusko spustilo inváziu 24. februára.



Údaj zahŕňa aj okolo 205.000 detí. Len od piatka 6. mája bolo z Ukrajiny do Ruska prevezených 18.580 ľudí vrátane 1840 detí, oznámil ruský generálplukovník Michail Mizincev.



Rusko tvrdí, že týchto ľudí preváža na svoje územie preto, aby ich zachránilo pred bojmi na východe Ukrajiny medzi skupinami prokremeľských Rusov a ukrajinskou centrálnou vládou. Kyjev obviňuje Kremeľ, že týchto ľudí berie do Ruska proti ich vôli a nedovoľuje im vrátiť sa na územie ovládané Ukrajincami.