Patriarcha Kirill vyzval vojakov na obranu „mierumilovného“ Ruska

Moskva 4. apríla (TASR) - Patriarcha Moskvy a celej Rusi Kirill vyzval počas nedeľňajšej kázne ruských vojakov, aby bránili svoju "mierumilovnú" krajinu "tak, ako to vedia len Rusi", informovala agentúra Reuters.



Kirill počas bohoslužby v bohato vyzdobenom Hlavnom chráme ozbrojených síl Ruskej federácie v meste Kubinka neďaleko Moskvy povedal, že Rusko je "mierumilovná" krajina, ktorá "v dôsledku vojny veľmi trpela".



"Absolútne sa nesnažíme o vojnu ani o nič, čo by mohlo ublížiť ostatným," vyhlásil patriarcha - blízky spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina, píše Reuters. "Počas našej histórie sme však boli vychovávaní k láske k našej vlasti. A budeme pripravení ju brániť tak, ako svoju krajinu vedia brániť len Rusi," dodal.



Kirill (75) už aj predtým vo svojich vyjadreniach obraňoval kroky Moskvy na Ukrajine a tamojšiu vojnu považuje za akýsi obranný val proti západnej liberálnej kultúre, ktorú považuje za dekadentnú, predovšetkým v súvislosti s akceptovaním homosexuality, konštatuje agentúra Reuters.



Jeho podpora vojenskej intervencii na Ukrajine, ktorá si už vyžiadala tisícky životov vojakov i ukrajinských civilistov, nahnevala niektorých predstaviteľov pravoslávnej cirkvi v Rusku i v zahraničí.



Kirill počas svojej nedeľňajšej kázne tiež uviedol, že pociťuje obavy o ľudí zasiahnutých vojenským konfliktom. "Všetci sú to ľudia zo Svätej Rusi... Sú to naši bratia a sestry," dodal.



Rusko 24. februára poslalo na Ukrajinu tisícky svojich vojakov v rámci invázie, ktorú nazvalo "špeciálnou operáciou" zameranou na odzbrojenie tamojšej armády a vykorenenie tamojších "nebezpečných nacionalistov", pripomína Reuters. Moskva Ukrajinu vykresľuje ako potenciálne predmostie Severoatlantickej aliancie (NATO) a priamu hrozbu pre Rusko.



Ukrajina a západné krajiny, ktoré ju podporujú, to odmietajú ako neopodstatnenú zámienku na agresívnu vojnu. Ukrajinské jednotky kladú tvrdý odpor a Západ uvalil rozsiahle sankcie v snahe prinútiť Rusko stiahnuť svoje sily, uzatvára Reuters.