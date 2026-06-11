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Moskva, Peking a Ankara žiadajú upokojenie situácie na Blízkom východe
Reagovali na najnovšie údery počas noci.
Autor TASR
Teherán 11. júna (TASR) - Rusko, Čína a Turecko vo štvrtok vyzvali Spojené štáty a Irán na zastavenie vzájomných útokov a obnovenie rokovaní o ukončení konfliktu na Blízkom východe. Reagovali na najnovšie údery počas noci, informuje TASR podľa správ agentúry AFP.
„Vyzývame všetky strany tohto konfliktu, aby prejavili zdržanlivosť a vrátili sa k rokovaciemu stolu,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Najnovšia eskalácia podľa jeho slov so sebou nesie riziko ďalších „negatívnych dôsledkov pre situáciu v regióne a pre svetovú ekonomiku“.
Podobné vyjadrenie poskytol novinárom na tlačovej konferencii aj hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien.
„Čína dôrazne vyzýva príslušné strany, aby okamžite zastavili vojenské operácie, vrátili sa k dialógu a rokovaniam, reagovali na sprostredkovateľské snahy príslušných krajín a čo najskôr dosiahli komplexné a trvalé prímerie,“ vyhlásil.
Pred ďalšou eskaláciou situácie na Blízkom východe vystríhal aj šéf tureckej diplomacie Hakan Fiden. „Vzájomné útoky, ktoré začali pred dvomi dňami, vyvolávajú obavy z eskalácie... Odporúčame, aby (ich) strany zastavili a obnovili rokovania,“ skonštatoval počas návštevy Sofie.
Spojené štáty v noci na štvrtok podnikli nové útoky proti Iránu, ktorý reagoval odvetnými krokmi. Útoky USA sa zameriavali predovšetkým na južný Irán, no tamojšie Revolučné gardy hlásili zásahy aj v okolí hlavného mesta. Podľa iránskych médií si vyžiadali najmenej troch zranených na viacerých miestach v provincii Teherán.
Irán odpovedal útokmi na viaceré štáty Blízkeho východu vrátane Kuvajtu, Bahrajnu či Jordánska. Krajiny neinformovali o žiadnych obetiach ani vážnych materiálnych škodách.
Iránske ministerstvo zahraničných vecí najnovšie útoky USA odsúdilo a uviedlo, že takmer dvojmesačné prímerie je po nich „prakticky bezvýznamné“. Ddodalo, že „zodpovednosť za mimoriadne závažné dôsledky tohto zločinu nesú lídri Spojených štátov“.
Pakistan vo štvrtok potvrdil, že bude pokračovať v sprostredkovateľských snahách zameraných na ukončenie tejto vojny. Úsilie Islamabadu ako aj Kataru v reakcii na útoky ocenila aj Saudská Arábia, ktorá odsúdila najnovšiu eskaláciu.
„Vyzývame všetky strany tohto konfliktu, aby prejavili zdržanlivosť a vrátili sa k rokovaciemu stolu,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Najnovšia eskalácia podľa jeho slov so sebou nesie riziko ďalších „negatívnych dôsledkov pre situáciu v regióne a pre svetovú ekonomiku“.
Podobné vyjadrenie poskytol novinárom na tlačovej konferencii aj hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien.
„Čína dôrazne vyzýva príslušné strany, aby okamžite zastavili vojenské operácie, vrátili sa k dialógu a rokovaniam, reagovali na sprostredkovateľské snahy príslušných krajín a čo najskôr dosiahli komplexné a trvalé prímerie,“ vyhlásil.
Pred ďalšou eskaláciou situácie na Blízkom východe vystríhal aj šéf tureckej diplomacie Hakan Fiden. „Vzájomné útoky, ktoré začali pred dvomi dňami, vyvolávajú obavy z eskalácie... Odporúčame, aby (ich) strany zastavili a obnovili rokovania,“ skonštatoval počas návštevy Sofie.
Spojené štáty v noci na štvrtok podnikli nové útoky proti Iránu, ktorý reagoval odvetnými krokmi. Útoky USA sa zameriavali predovšetkým na južný Irán, no tamojšie Revolučné gardy hlásili zásahy aj v okolí hlavného mesta. Podľa iránskych médií si vyžiadali najmenej troch zranených na viacerých miestach v provincii Teherán.
Irán odpovedal útokmi na viaceré štáty Blízkeho východu vrátane Kuvajtu, Bahrajnu či Jordánska. Krajiny neinformovali o žiadnych obetiach ani vážnych materiálnych škodách.
Iránske ministerstvo zahraničných vecí najnovšie útoky USA odsúdilo a uviedlo, že takmer dvojmesačné prímerie je po nich „prakticky bezvýznamné“. Ddodalo, že „zodpovednosť za mimoriadne závažné dôsledky tohto zločinu nesú lídri Spojených štátov“.
Pakistan vo štvrtok potvrdil, že bude pokračovať v sprostredkovateľských snahách zameraných na ukončenie tejto vojny. Úsilie Islamabadu ako aj Kataru v reakcii na útoky ocenila aj Saudská Arábia, ktorá odsúdila najnovšiu eskaláciu.