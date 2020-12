Moskva plánuje začať s rozsiahlym očkovaním rizikových skupín

Na snímke ruský prezident Vladimír Putin, archívne foto. Foto: TASR/AFP

Moskva 3. decembra (TASR) - Už v sobotu sa v ruskej metropole Moskva začne rozsiahle očkovanie rizikových skupín osôb proti ochoreniu COVID-19 spôsobovanému koronavírusom SARS-CoV-2. Očkovaní budú ako prví najmä zdravotníci a učitelia, oznámil vo štvrtok moskovský primátor Sergej Sobianin.informoval Sobianin vo vyhlásení, ktoré zverejnil na svojej oficiálnej webovej stránke.Jednotlivci si môžu od piatka dohodnúť konkrétne termíny očkovania, uvádza agentúra DPA. Dodáva, že práve Moskva je v rámci Ruska dlhodobo ohniskom nákazy.Ruský prezident Vladimir Putin vydal v stredu pokyn na začatieproti chorobe COVID-19. Žiadal pritom, aby sa s očkovaním začalo koncom budúceho týždňa s tým, že ako prví by boli na celonárodnej úrovni na rade učitelia a lekári.Putin tiež uviedol, že Rusko vyrobilo už takmer dva milióny dávok svojej vakcíny Sputnik V. Práve výroba takéhoto objemu vakcín podľa neho dáva Rusku príležitosť začať, ak nie hromadné, potom aspoň rozsiahle očkovanie.Podpredsedníčka ruskej vlády Taťjana Golikovová po stredajšej videokonferencii s Putinom uviedla, že okruh osôb, ktoré by dostali vakcínu prioritne, by mohol byť postupne širší. Zopakovala, že očkovanie bude dobrovoľné a bezplatné.V Rusku sa v súčasnosti pripravujú na masovú distribúciu dve vakcíny proti koronavírusu SARS-CoV-2 - Sputnik V a EpiVacCorona. Ďalšia vakcína sa pripravuje na tretiu fázu klinických skúšok.Ruské ministerstvo zdravotníctva 27. novembra informovalo, že začiatok masového očkovania v Rusku je naplánovaný na január až február a očkovanie rizikových skupín od decembra.Rusko vo štvrtok hlásilo rekordný denný nárast 28.145 nových prípadov nákazy koroanvírusom. Od začiatku pandémie tam už oficiálne potvrdili vyše 2,3 milióna prípadov nákazy a viac ako 41.000 súvisiacich úmrtí.