Moskva podala Berlínu sťažnosť s vyšetrovaním výbuchov Nord Stream

Moskva 19. augusta (TASR) - Rusko podalo Nemecku oficiálnu sťažnosť v súvislosti s vyšetrovaním výbuchov na plynovodoch Nord Stream z roku 2022. Uviedol to predstaviteľ ruského ministerstva zahraničných vecí Oleg Ťapkin v reakcii na to, že muž podozrivý zo spoluúčasti na poškodení plynovodov sa vyhol zatknutiu v Poľsku. TASR informuje podľa agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na pondelkové správy ruských médií.



Moskva je presvedčená, že nemecké vyšetrovanie bude ukončené bez identifikácie zodpovedných osôb, povedal Ťapkin, vedúci európskeho oddelenia na ruskom ministerstve zahraničných vecí.



"Upozornili sme, že Nemecko a ďalšie dotknuté krajiny si musia plniť svoje záväzky vyplývajúce z protiteroristických dohovorov OSN... V tejto veci sme oficiálne vzniesli príslušné požiadavky na bilaterálnej úrovni, a to aj Berlínu" dodal.



Nemecké médiá minulý týždeň napísali, že nemecká prokuratúra identifikovala ukrajinského inštruktora potápania ako kľúčového podozrivého zo sabotáže plynovodov Nord Stream a vydala na neho zatykač.



Poľsko dostalo nemecký zatykač, no podozrivý opustil krajinu, keďže Nemecko nezaradilo jeho meno do databázy hľadaných osôb, uviedla poľská prokuratúra.



Plynovody Nord Stream 1 a Nord Stream 2 sa stali terčom útoku 26. septembra 2022. Výbuchy zaznamenané neďaleko dánskeho ostrova Bornholm v Baltskom mori poškodili potrubia oboch plynovodov na štyroch miestach.



Ruský zemný plyn predtým prúdil do Nemecka cez Nord Stream 1. Nord Stream 2 ešte nebol v prevádzke z dôvodu ruskej invázie na Ukrajinu a následných politických sporov. Prípad začali vyšetrovať úrady vo viacerých krajinách. Dánsko a Švédsko medzičasom konanie ukončili.