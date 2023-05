Moskva podala sťažnosť za vandalizmus na ruskom konzuláte vo Fínsku

Helsinki 4. mája (TASR) - Fínsko dostalo od Ruska diplomatickú nótu so sťažnosťou na vandalizmus na ruskom konzuláte v autonómnom fínskom ostrovnom regióne Alandy v Baltskom mori. Vo štvrtok to oznámilo fínske ministerstvo zahraničných vecí, informuje TASR podľa správ britského denníka The Guardian a agentúry Reuters.



Na ruskom konzuláte vandali zničili poštovú schránku a pivovou fľašou rozbili okno, uviedol fínsky rezort diplomacie. Incident označil za "poľutovaniahodný". Miestna polícia začala v tejto veci vyšetrovanie.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí na incident upozornilo ešte v stredu večer. Uviedlo, že skupina ľudí hodila do areálu konzulátu predmety, ktoré na budove spôsobili materiálne škody.



Alandy sú autonómne a demilitarizované súostrovie v Baltskom mori medzi Švédskom a Fínskom. Väčšina tamojšieho obyvateľstva hovorí po švédsky.