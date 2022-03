Moskva pokračuje v prípravách schôdzky patriarchu Kirilla s pápežom

Moskva/Kyjev/Vatikán 28. marca (TASR) - Ruská pravoslávna cirkev v pondelok oznámila, že pokračuje v prípravách stretnutia patriarchu moskovského a celej Rusi Kirilla a pápeža Františka.



Podľa agentúry APA o tom vo vysielaní televízie Rossija 24 informoval volokolamský metropolita Ilarion, vedúci oddelenia pre vonkajšie cirkevné vzťahy Moskovského patriarchátu.



Metropolita očakáva, že stretnutie sa uskutoční v priebehu roka 2022. Miesto schôdzky zatiaľ nie je známe, dôraz sa však kladie na to, aby sa konala za osobnej účasti oboch duchovných.



APA pripomenula, že František a Kirill sa 16. marca spojili prostredníctvom videohovoru, ktorý bol venovaný situácii na Ukrajine, kde sa 24. februára začala invázia ruských jednotiek. Ich rozhovor bol "o vojne na Ukrajine" a "úlohe kresťanov a ich duchovných pastierov".



"Obe strany vyzdvihli zásadnú potrebu pokračovania rokovaní a vyjadrili nádej, že mier bude dosiahnutý tak skoro, ako to len bude možné," uviedol vo vyhlásení úrad ruského patriarchu.



Cirkevní lídri hovorili aj o tom, ako zvládnuť rozvíjajúcu sa humanitárnu krízu na Ukrajine.



V rovnaký deň s patriarchom Kirillom hovoril aj prímas anglikánskeho spoločenstva, canterburský arcibiskup Justin Welby. Ich rozhovor bol zameraný na naliehavú potrebu dosiahnuť na Ukrajine trvalý mier založený na spravodlivosti.



Patriarcha Kirill je momentálne vo svojej vlasti terčom kritiky za to, že inváziu ruských jednotiek neodsúdil. Tento jeho postoj spôsobil, že viaceré spoločenstvá v rámci pravoslávnej cirkvi sa od Kirilla dištancovali.



Pápež František od spoločného rozhovoru s patriarchom Kirillom predniesol viacero silných protivojnových posolstiev. Naposledy v nedeľu po tradičnej poludňajšej modlitbe vyzval na ukončenie vojny na Ukrajine, ktorú označil za barbarskú, krutú a nezmyselnú. Zdôraznil, že vojenský konflikt nemá víťazov.



Pápež od začiatku vojny na Ukrajine apeluje na mier a Vatikán sa zároveň snaží o sprostredkovanie medzi stranami konfliktu. František vo svojich vystúpeniach dosiaľ nemenoval Rusko ako agresora, a neurobil tak ani túto nedeľu, všimli si agentúry DPA a AP.



Pápež František a patriarcha Kirill sa prvý raz stretli 12. februára 2016, čo bolo zároveň vôbec prvé stretnutie katolíckeho lídra s vodcom ruskej pravoslávnej cirkvi, ktorá je najväčšou pravoslávnou cirkvou. Dvojica sa stretla vo VIP salóniku na letisku v Havane, keď František cestoval do Mexika.