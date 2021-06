Moskva ponúka ľuďom, ktorí sa dajú zaočkovať, možnosť vyhrať auto

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Moskva 13. júna (TASR) - Starosta Moskvy Sergej Sobjanin v nedeľu oznámil, že obyvatelia ruského hlavného mesta, ktorí sa dajú zaočkovať prvou dávkou vakcíny proti novému koronavírusu, budú súťažiť o auto. Moskva k takejto lotérii pristúpila v snahe urýchliť očkovaciu kampaň, ktorá už stagnuje, a to aj napriek naopak narastajúcemu počtu infikovaných, približuje agentúra AFP." oznámil Sobjanin na svojej webstránke.Každý týždeň bude vylosovaných päť výhercov automobilov v hodnote približne milióna rubľov (11.500 eur). Sobjanin dodal, že to čo ľudia zaočkovaním hlavne získajú, a síce "", však nemožno porovnávať s nijakým autom.Samotného Sobjanina zaočkovali ruskou vakcínou Sputnik V. Starosta Moskvy v sobotu oznámil, že od 15. do 19. júna - vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu - zaviedol týždeň pracovného pokoja. Vzťahovať sa bude na všetkých zamestnancov okrem pracovníkov kritickej infraštruktúry.Sobjanin zároveň vyzval zamestnávateľov, aby aj potom prácu z domu nariadili najmenej 30 percentám svojich zamestnancov, ktorí ešte nie sú zaočkovaní proti koronavírusu. Starosta zároveň informoval o zatvorení samoobslužných jedální a detských ihrísk. Reštaurácie, bary a nočné kluby budú musieť byť zatvorené od 23.00 h do 6.00 h. Sobjanin tiež avizoval znovuotvorenie tzv. poľných nemocníc pre covidových pacientov.Prinajmenšom prvou dávkou vakcíny bolo dosiaľ v Rusku zaočkovaných približne 18 miliónov ľudí, a teda asi 12 percent tamojšej populácie. Prieskumy verejnej mienky naznačujú, že väčšina Rusov sa proti ochoreniu COVID-19 zaočkovať dať nechce, uvádza AFP.V Rusku sú v súčasnosti zaregistrované celkovo štyri vakcíny domácej výroby, a to Sputnik V a Sputnik Light vyvinuté v Gamalejovom vedeckovýskumnom inštitúte epidemiológie a mikrobiológie v Moskve, EpiVacCorona vyvinutá Štátnym vedeckým centrom virológie a biotechnológie Vektor a CoviVac vyvinutý Federálnym vedeckým centrom pre výskum a vývoj imunobiologických prípravkov M. P. Čumakova. Zahraničnými vakcínami sa v tejto krajine neočkuje, pripomína AFP.