Moskva ponúkla svoju pomoc pri rokovaniach zástupcov Venezuely v Osle

Moskva 27. mája (TASR) - Moskva je pripravená zohrať úlohu v rokovaniach medzi venezuelskou vládou a opozíciou počas rozhovorov v Osle v prípade, že to budú ich účastníci považovať za užitočné. V pondelok to vyhlásilo ruské ministerstvo zahraničných vecí, píše agentúra DPA.



Delegáti venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho rivala Juana Guaidóa sa tento týždeň stretnú na svojom prvom priamom rokovaní v nórskom Osle. Stane sa tak po tom, ako obe venezuelské strany cestovali minulý týždeň separátne do Osla bez toho, aby sa tam stretli.



Ruská diplomacia prostredníctvom vyhlásenia uvítala, že rozhovory pokračujú. Varovala však pred akýmikoľvek zahraničnými mocnosťami, ktoré by sa snažili presadzovať ultimáta voči vedúcim predstaviteľom Venezuely.



O tom, že zástupcovia venezuelskej vlády a opozície sa rozhodli vrátiť do Nórska v rámci jeho sprostredkovateľského úsilia zameraného na vyriešenie politickej situácie v tejto juhoamerickej krajine, informovala v sobotu aj nórska vláda.



Maduro a predseda Národného zhromaždenia s prevahou opozície Guaidó vedú mocenský boj od januára, keď sa Guaidó vyhlásil za dočasného prezidenta s odôvodnením, že Madurovo vlaňajšie opätovné zvolenie nebolo legitímne. Guaidóa síce uznali desiatky krajín vrátane Spojených štátov, dosiaľ sa mu však nepodarilo zosadiť Madura, ktorého vláda zasa nedokáže vyriešiť humanitárnu krízu v krajine ani umlčať opozíciu.