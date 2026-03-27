Piatok 27. marec 2026
Moskva popiera, že poskytuje Iránu spravodajské informácie

Na snímke Sergey Lavrov. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Moskva 27. marca (TASR) - Ruská vláda odmietla obvinenia, že poskytuje Iránu spravodajské informácie na boj proti americkým vojenským cieľom na Blízkom východe. „Dodali sme Iránu určité vojenské vybavenie, ale nemôžeme súhlasiť s obvinením, že Iránu pomáhame spravodajskými informáciami,“ povedal ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v rozhovore pre francúzsku verejnoprávnu televíziu France Télévisions. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a TASS.

Šéf ruskej diplomacie povedal, že súradnice amerických vojenských základní v oblasti sú známe a verejne dostupné, takže spravodajské služby ich nemusia zverejňovať. „Neprekvapuje ma, že na ne Irán útočí,“ dodal. Súčasne potvrdil, že Moskva a Teherán zostávajú strategickými partnermi.

Lavrov zdôraznil, že útoky Iránu na ciele v arabských krajinách regiónu sú dôsledkom vojenskej operácie Spojených štátov a Izraela, ktorá je v rozpore s medzinárodným právom. Zároveň však odmietol akékoľvek paralely s vojnou na Ukrajine.

Ruský minister zahraničných vecí uviedol, že kľúčom k urovnaniu konfliktu na Blízkom východe je zastavenie agresie USA a Izraela proti Iránu.

V rozhovore pre francúzsku televíziu súčasne poukázal na to, že agresia USA vyvoláva otázky ohľadom amerických vyjednávačov. V tejto súvislosti pripomenul, že už druhýkrát došlo k tomu, že agresia voči Iránu sa začala uprostred rokovaní. „Všetci o tom hovoria. To nemôže nevyvolávať otázky o amerických vyjednávačoch, ktorí tento politicko-diplomatický proces ´viedli´,“ cituje Lavrova agentúra TASS.
Neprehliadnite

FOTO: Veľrybe uviaznutej pri nemeckom pobreží sa podarilo vyslobodiť

ÚTOK SEKEROU: V Banskej Bystrici zomrel 51-ročný muž

KOLLÁR: So Sulíkom máme podobné názory na ekonomické otázky

J. HRABKO komentuje referendovú iniciatívu: Ústavný plebiscit?