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Moskva popiera,že stojí za kybernetickým útokom na rumunskú inštitúciu
Rumunský prezident Nicušor Dan vyhlásil, že jeho krajina je cieľom hybridnej vojny Ruska, ktorá má destabilizovať štáty podporujúce Ukrajinu.
Autor TASR
Bukurešť 16. novembra (TASR) - Moskva v pondelok poprela, že by zosnovala kybernetický útok na jednu z rumunských štátnych inštitúcií, z ktorého Bukurešť obvinila hackerskú skupinu Turla považovanú za súčasť ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB). Ruské veľvyslanectvo v Bukurešti uviedlo, že rumunské úrady obvinenie nepodporili žiadnymi konkrétnymi dôkazmi. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Rumunská tajná služba (SRI) minulý týždeň oznámila odhalenie kyberútoku, pri ktorom dovtedy nezdokumentovaný škodlivý program (malvér) nainštalovaný na e-mailovom serveri bližšie nešpecifikovanej štátnej inštitúcie vyhľadával elektronickú komunikáciu s NATO a EÚ. Útok podľa analýzy spoločnosti ESET, ktorá sa zaoberá kybernetickou bezpečnosťou, prebiehal najmenej od 23. decembra 2025.
Ruské veľvyslanectvo v reakcii označilo tvrdenie za „ďalší výmysel rumunskej tajnej služby, ktorý je súčasťou ich neustáleho naratívu o mýtických ruských ‚hybridných útokoch‘“. „Ako obyčajne, rumunská strana nepredložila absolútne žiadne konkrétne dôkazy,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Rumunský prezident Nicušor Dan vyhlásil, že jeho krajina je cieľom hybridnej vojny Ruska, ktorá má destabilizovať štáty podporujúce Ukrajinu. Podľa neho to zahŕňa rôzne operácie - od prienikov dronov rumunského vzdušného priestoru cez kybernetické útoky, dezinformačné kampane, sabotáže až po útoku na nákladné plavidlá v blízkosti rumunských teritoriálnych vôd v Čiernom mori. Moskva obvinenia z vedenia hybridnej vojny proti európskym krajinám opakovane popiera.
Rumunská tajná služba (SRI) minulý týždeň oznámila odhalenie kyberútoku, pri ktorom dovtedy nezdokumentovaný škodlivý program (malvér) nainštalovaný na e-mailovom serveri bližšie nešpecifikovanej štátnej inštitúcie vyhľadával elektronickú komunikáciu s NATO a EÚ. Útok podľa analýzy spoločnosti ESET, ktorá sa zaoberá kybernetickou bezpečnosťou, prebiehal najmenej od 23. decembra 2025.
Ruské veľvyslanectvo v reakcii označilo tvrdenie za „ďalší výmysel rumunskej tajnej služby, ktorý je súčasťou ich neustáleho naratívu o mýtických ruských ‚hybridných útokoch‘“. „Ako obyčajne, rumunská strana nepredložila absolútne žiadne konkrétne dôkazy,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Rumunský prezident Nicušor Dan vyhlásil, že jeho krajina je cieľom hybridnej vojny Ruska, ktorá má destabilizovať štáty podporujúce Ukrajinu. Podľa neho to zahŕňa rôzne operácie - od prienikov dronov rumunského vzdušného priestoru cez kybernetické útoky, dezinformačné kampane, sabotáže až po útoku na nákladné plavidlá v blízkosti rumunských teritoriálnych vôd v Čiernom mori. Moskva obvinenia z vedenia hybridnej vojny proti európskym krajinám opakovane popiera.