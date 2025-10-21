< sekcia Zahraničie
Moskva poprela informáciu o odklade schôdzky Lavrova a Rubia
Americký prezident Donald Trump po minulotýždňovom telefonáte s ruským náprotivkom Vladimirom Putinom oznámil, že sa dohodli na spoločnom stretnutí v maďarskej metropole Budapešť.
Autor TASR
Moskva 21. októbra (TASR) - Moskva v utorok poprela informáciu stanice CNN o odklade stretnutia ministrov zahraničných vecí Ruska a USA, ktoré má predchádzať summitu na úrovni prezidentov. Námestník šéfa ruskej diplomacie Sergej Riabkov podľa agentúry TASS povedal, že termín takejto schôdzky zatiaľ ani nebol dohodnutý a vyžaduje si prípravu, píše TASR.
Americký prezident Donald Trump po minulotýždňovom telefonáte s ruským náprotivkom Vladimirom Putinom oznámil, že sa dohodli na spoločnom stretnutí v maďarskej metropole Budapešť, ktoré by sa mohlo uskutočniť do dvoch týždňov. V nadväznosti sa tento týždeň podľa Trumpa mali stretnúť americký minister zahraničných vecí Marco Rubio a Sergej Lavrov. Obaja spolu v pondelok telefonovali o „ďalších krokoch“.
Predstaviteľ Bieleho domu citovaný CNN uviedol, že plánovaná schôdzka ministrov, považovaná za kľúčový prípravný krok pre druhý tohtoročný summit lídrov USA a Ruska, sa neuskutoční - aspoň zatiaľ nie. Dôvod odkladu stretnutia nebol bezprostredne jasný, jeden zo zdrojov stanice ale povedal, že Rubio a Lavrov vyjadrili rozdielne očakávania ohľadnom možného ukončenia ruskej invázie na Ukrajinu.
Riabkov tvrdí, že myšlienka usporiadať takúto schôdzku existuje, no Rubio a Lavrov o nej pred ani počas telefonátu konkrétne nehovorili. „Nemôžeme odložiť niečo, o čom nebola dohoda. To, o čom včera písali niektoré západné médiá, sme nepotvrdili. Nemali sme ani len približnú predstavu o termínoch a mieste takého kontaktu,“,“ povedal novinárom.
Zdroj podľa CNN však uviedol, že americkí predstavitelia po telefonáte ministrov nadobudli pocit, že pozícia Ruska sa dostatočne nevyvinula nad rámec svojich maximalistických požiadaviek. Rubio preto podľa zdroja zatiaľ pravdepodobne neodporučí, aby sa stretnutie Putina a Trumpa uskutočnilo budúci týždeň. S Lavrovom by ale mohol tento týždeň opäť hovoriť.
