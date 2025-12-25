< sekcia Zahraničie
Moskva poprela správu o jej zámere trvať na zmenách v pláne USA
Hovorca ruského prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov vo štvrtok povedal, že Kremeľ analyzuje návrhy, ktoré hlave štátu doručil ruský vyjednávač a osobitný vyslanec Kirill Dmitrijev.
Autor TASR
Moskva 25. decembra (TASR) - Moskva vo štvrtok dementovala správu agentúry Bloomberg o tom, že Rusko má v úmysle požadovať zásadné zmeny v najnovšej verzii amerického mierového plánu pre Ukrajinu. Informácie v článku agentúry, ktorý sa odvoláva na zdroj blízky Kremľu, označila hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová za nepravdivé, uviedla agentúra TASS.
„Je to falošná správa,“ napísala Zacharovová v aplikácii Telegram. „Toto médium nemá žiadne spoľahlivé zdroje blízke Kremľu. Má len nespoľahlivé zdroje. A formulácia o 'blízko Kremľu' je len zásterkou pre falošné správy,“ dodala diplomatka podľa TASS.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu po prvýkrát načrtol hlavné body návrhu 20-bodového mierového plánu, o ktorom rokovali ukrajinskí a americkí vyjednávači v Miami a ktorý by sa podľa neho mohol stať základom budúcich dohôd o ukončení vojny s Ruskom.
Hovorca ruského prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov vo štvrtok povedal, že Kremeľ analyzuje návrhy, ktoré hlave štátu doručil ruský vyjednávač a osobitný vyslanec Kirill Dmitrijev. Ten uplynulý víkend rokoval takisto v Miami s vyslancom amerického prezidenta Stevom Witkoffom a zaťom šéfa Bieleho domu Jaredom Kushnerom.
Agentúra Bloomberg s odvolaním sa na nemenovaný zdroj uviedla, že Rusko bude požadovať zásadné zmeny v najnovšom návrhu mierového plánu, ktoré sa majú týkať aj väčších obmedzení pre ukrajinskú armádu. Moskva podľa tohto zdroja považuje 20-bodový plán, ktorý vypracovala Ukrajina a USA, za východiskový bod pre ďalšie rokovania, pretože neobsahuje ustanovenia dôležité pre Rusko a nerieši mnohé otázky.
Kyjev a Washington sa zatiaľ nedokázali dohodnúť o dlhodobých územných otázkach a postavení Záporožskej jadrovej elektrárne. Zelenskyj vyzval na rokovania s americkým prezidentom Donaldom Trumpom s cieľom vyriešiť ich. Nový návrh ale napríklad nevyžaduje, aby sa Ukrajina vzdala svojej ambície vstúpiť do Severoatlantickej aliancie (NATO).
Kremeľ a ruské ministerstvo zahraničných vecí podľa TASS opakovane podotkli, že Moskva nie je spokojná s viacerými bodmi plánu Ukrajiny. TASS píše, že Rusko požaduje najmä úplné stiahnutie ukrajinských vojsk z Donbasu, formálne vzdanie sa ambície členstva v NATO zo strany Kyjeva a tiež obmedzenie veľkosti ukrajinskej armády.
