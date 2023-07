Moskva potvrdila, že s USA rokuje o potenciálnej výmene väzňov

Moskva 4. júla (TASR) - Moskva v utorok potvrdila, že so Spojenými štátmi rokuje o potenciálnej výmene väzňov. Uviedol to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov s tým, že podrobnosti z týchto rozhovorov sa zverejňovať nebudú.



Informuje o tom stanica Sky News, pričom možnú výmenu dáva do súvislosti s americkým novinárom Evanom Gershkovichom z denníka Wall Street Journal (WSJ). Ten je v Moskve zadržiavaný pre obvinenia zo špionáže, ktoré však popiera.



Rusko v pondelok po vyše dvoch mesiacoch povolilo, aby tohto novinára v moskovskej väznici Lefortovo navštívila americká veľvyslankyňa Lynne Tracyová. Ruská strana zase mohla hovoriť s ruským občanom Vladimirom Dunajevom, ktorý je vo väzbe v americkom štáte Ohio pre kybernetické zločinyy.



Rusko s USA si v minulosti vymenili niekoľko prominentných väzňov. Naposledy to bola americká basketbalistka Brittney Grinerová výmenou za ruského obchodníka so zbraňami Viktora Buta.



Moskva doteraz tvrdila, že v prípade Gershkovicha bude možná výmena až po jeho súdnom procese. Zatiaľ však ani nenaznačila, kedy sa tento proces začne.



Washington sľubuje, že okrem Gershkovicha chce zabezpečiť aj návrat príslušníka americkej námornej pechoty Paula Whelana, ktorý je v Rusku väzený už štyri roky.