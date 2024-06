Moskva považuje Macronove výroky za provokatívne

Moskva 7. júna (TASR) - Kremeľ v piatok obvinil francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, že je pripravený na "priamu účasť" vo vojne na Ukrajine. V piatok to vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Prezident Macron demonštruje absolútnu podporu kyjevskému režimu a vyhlasuje pripravenosť Francúzskej republiky priamo sa zúčastniť na vojenskom konflikte," vyhlásil Peskov a dodal, že Rusko považuje tieto vyhlásenia "za veľmi, veľmi provokatívne, zvyšujúce napätie na kontinente a neprispievajúce k ničomu pozitívnemu".



Macron vo štvrtok avizoval, že Paríž presunie na Ukrajinu stíhačky Mirage 2000-5 a vycvičí ukrajinských pilotov. V rozhovore pre francúzske médiá Macron objasnil, že to Ukrajine umožní chrániť svoje územie a vzdušný priestor. Doplnil, že nepôjde o výcvik vojakov v bojovej zóne, takže to podľa jeho slov nebude znamenať eskaláciu.



Macron tiež oznámil, že ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému plánuje navrhnúť, aby sa výcvik pilotov začal už v lete. "Obyčajne na to potrebujete päť až šesť mesiacov. Takže do konca roka budú piloti. Títo piloti budú vycvičení vo Francúzsku," povedal Macron.



Podľa agentúry AFP Macron prijme Zelenského v piatok v Elyzejskom paláci v Paríži. Očakáva sa, že podpíšu dve dohody, ktoré Ukrajine poskytnú pôžičky a granty vo výške 650 miliónov eur na podporu samospráv a kritickej infraštruktúry, najmä energetiky, ktorá je neustále vystavená ruským útokom.