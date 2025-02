Moskva požiadala ČR o vydanie ruskej opozičnej novinárky

Praha 11. februára (TASR) - Rusko požiadalo Českú republiku o vydanie ruskej opozičnej novinárky Faridy Kurbangalejevovej, ktorá v posledných rokoch žije v ČR. V utorok o tom informovala sama novinárka na sociálnej sieti Facebook, kde zároveň uviedla, že je to pre ňu česť, lebo Rusko tak uznáva jej prínos v boji proti "zločineckému režimu" ruského prezidenta Vladimira Putina. O vydaní bude rozhodovať Mestský súd v Prahe, píše spravodajkyňa TASR.



"Dnes mi česká polícia odovzdala dokument o tom, že Generálna prokuratúra Ruskej federácie požiadala o moje vydanie. Je to pre mňa nepochybne veľká česť, pretože Rusko týmto spôsobom uznáva môj prínos v boji proti zločineckému Putinovmu režimu," napísala novinárka.



V dokumente sa podľa nej neuvádza, čo presne za žiadosťou o jej vydanie stojí. Myslí si však, že by mohlo ísť o dve trestné veci, v ktorých proti nej ruské úrady začali vlani konanie. Jednou z nich je údajné schvaľovanie terorizmu a ďalšou šírenie lživých informácií o ruskej armáde. Obe sú podľa nej vymyslené.



"Keďže poznám principiálnosť Česka v týchto veciach, som si istá, že moja rodná krajina si môže trhnúť," dodala Kurbangalejevová, ktorá Rusko opustila po anexii Krymu v roku 2014. Pretým pracovala ako moderátorka a spravodajkyňa ruskej štátnej televízie.