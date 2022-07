Moskva požiadala súd o rozpustenie ruskej pobočky Židovskej agentúry

Moskva 21. júla (TASR) - Ruské ministerstvo spravodlivosti požiadalo o rozpustenie ruskej pobočky Židovskej agentúry, ktorá má na starosti prisťahovalectvo do Izraela. Vo štvrtok to uviedla hovorkyňa Moskovského súdu, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Súd dostal od ministerstva spravodlivosti administratívnu sťažnosť so žiadosťou o rozpustenie... židovskej agentúry Sochnut," uviedla hovorkyňa Moskovského súdu. Dodala, že žiadosť bola podaná pre porušenie zákona, no ďalšie podrobnosti neposkytla. Sudca uviedol, že predbežné vypočutie sa uskutoční 28. júla.



Ruské ministerstvo spravodlivosti minulý týždeň uviedlo, že od 30. mája do 27. júna vykonalo v tejto neziskovej organizácii "kontrolu dokumentov", no informácie o jej výsledku neposkytlo.



Židovská agentúra Sochnut, ktorá bola založená v roku 1929, zohrávala kľúčovú rolu pri vzniku Izraela v roku 1948. V Rusku začala pôsobiť v roku 1989, teda dva roky pred pádom Sovietskeho zväzu, po ktorom odtiaľ odišli státisíce Židov do Izraela. V súčasnosti je viac ako milión Izraelčanov pôvodom zo Sovietskeho zväzu, píše AFP.



Vzťahy medzi Izraelom a Ruskom sú napäté od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, ktorú izraelská vláda odsúdila, vysvetľuje AFP. Jeruzalem sa však doposiaľ nepridal k západným sankciám voči Moskve, za čo ho v júni kritizoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.