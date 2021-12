Pre kauzu Navaľnyj zakázali vstup na ruské územie siedmim Britom

Moskva 17. decembra (TASR) - Rusko v piatok informovalo, že zakáže vstup na svoje územie siedmim britským občanom. Ide o reakciu na krok Londýna, ktorý v auguste v súvislosti s pokusom o otrávenie opozičného politika Alexaja Navaľného uvalil sankcie na sedem ruských občanov.



Podľa agentúry interfax o odvetnom kroku Moskvy informovala v piatok v Moskve hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová.



Pripomenula, že sankcie na sedem ruských občanov boli uvalené v súvislosti s ich údajnou "priamou zodpovednosťou za otravu Navaľného".



Podľa Zacharovovej sa tak však stalo na základe "vymyslených a absurdnými zámienok". Moskva to považuje za "ďalší neopodstatnený protiruský útok" a praktické potvrdenie "zámeru britskej vlády pokračovať v deštruktívnom kurze v bilaterálnych vzťahoch".



Hovorkyňa dodala, že Moskva zavádza odvetné sankcie na základe princípu reciprocity.



Spresnila, že britskí občania, "ktorí sú úzko zapojení do protiruských aktivít", budú podliehať obmedzeniam a bude im zakázaný vstup do Ruska.



Okrem toho Zacharovová vyzvala britské vedenie, aby prestalo s konfrontačnou líniou, a varovala, že "žiadne nepriateľské kroky (voči Rusku) nezostanú bez primeranej odvetnej reakcie".



Interfax pripomenul, že Británia v augusta uvalila sankcie v súvislosti s prípadmi pokusu o otrávenie Alexeja Navaľného (z 20. augusta 2020) a bývalého dvojitého agenta Sergeja Skripaľa (v marci roku 2018).



Britské sankcie sa podľa Interfaxu dotkli siedmich dôstojníkov ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB): riaditeľa Ústavu forenzných vied FSB generála Kirilla Vasilieva; jeho zástupcu Stanislava Makšakova; dvoch zamestnancov ústavu; náčelníka Útvaru na ochranu ústavného systému a tzv. boj proti terorizmu FSB generálplukovníka Alexeja Sedova; šéfa špeciálneho technologického centra FSB generálmajora Vladimira Bogdanova a dôstojníka FSB Vladimira Paňajeva.



Agentúra Reuters poznamenala, že vzťahy Medzi Moskvou a Londýnom sa výrazne zhoršili po pokuse o vraždu Sergeja Skripaľa a jeho dcéry v anglickom meste Salisbury v roku 2018, ktorá bola spáchaná nervovoparalytickou látkou novičok. Táto kauza mala za následok recipročné vyhostenie diplomatov z Ruska i z Británie.



Novičok bol podľa zistení západných laboratórií použitý aj v prípade pokusu o otrávenie Navaľného.