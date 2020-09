Moskva predlžuje školské prázdniny, pribudlo tam 2300 prípadov

Moskva 29. septembra (TASR) - Študenti moskovských škôl budú mať od pondelka predĺžené prázdniny. Dôvod je rastúci počet osôb nakazených novým druhom koronavírusu. V utorok to oznámil starosta ruskej metropoly Sergej Sobianin, informuje agentúra AFP.



Počet ľudí nakazených vírusom SARS-CoV-2 v Moskve sa od polovice septembra, keď pribúdalo denne približne 700 prípadov, rýchlo zvyšuje. V utorok sa počet nakazených osôb v meste zvýšil o 2300.



Pôvodne mali školské prázdniny, ktoré sa začínajú v pondelok, trvať jeden týždeň. Teraz budú z dôvodu "rastúceho počtu potvrdených infekcii COVID-19" trvať dva týždne, napísal Sobianin na svojom blogu.



Rodičia by mali podľa Sobianina dozrieť na to, aby ich deti počas prázdnin boli doma alebo sa hrali vonku a aby nechodili do nákupných stredísk a nepoužívali hromadnú dopravu.



"Značný počet infikovaných, často bez príznakov, sú deti," ktoré potom infekciu prenášajú na starších príbuzných, dodal Sobianin.



Zároveň vyzval obyvateľov mesta starších ako 65 rokov, aby opúšťali svoj príbytok iba v nevyhnutných prípadoch.



Opatrenia, ktoré v utorok predostrel Sobianin, sú oveľa miernejšie ako opatrenia zo začiatku epidémie. Ľudia vtedy potrebovali povolenie na cestovanie po meste a bolo zakázané prechádzať sa v parkoch, pripomína AFP.



Rusko zaznamenalo od začiatku pandémie 1,2 milióna infikovaných vírusom SARS-CoV-2, čo je štvrtý najvyšší počet na svete. Následkom ochorenia COVID-19, ktoré tento vírus spôsobuje, v krajine zahynulo 20.545 ľudí.



Ruskú vakcínu proti ochoreniu COVID-19 s názvom Sputnik V Moskva schválila na použitie v auguste, avšak stále je predmetom rozsiahlych klinických testov.