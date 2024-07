Moskva prepustí Indov, ktorí pre falošné sľuby vstúpili do ich armády

Moskva/Naí Dillí 9. júla (TASR) - Rusko prisľúbilo, že prepustí Indov, ktorí sa nechali zločineckými organizáciami oklamať a skončili v radoch ruskej armády, ktorá ich napokon poslala bojovať na Ukrajinu. V utorok to uviedol námestník indického ministra zahraničných vecí Vinej Mohan Kvátra, informovala agentúra Reuters.



Túto otázku podľa ministra otvoril indický premiér Naréndra Módí na rokovaniach s ruským prezidentom Vladimirom Putinom počas návštevy v Moskve. India sa dlhodobo usiluje o prepustenie svojich občanov, ktorých podľa ich rodín do Ruska zlákal prísľub "pomocných prác" v tamojších ozbrojených silách.



Reuters píše, že za týmito prísľubmi stojí organizácia obchodujúca s ľuďmi v Indii, ktorá prostredníctvom sociálnych sietí a miestnych "agentov" lákala ľudí do Ruska ponukou lukratívneho zamestnania alebo prijatia na štúdium. Podľa indického Ústredného vyšetrovacieho úradu (CBI) malo ísť o "pochybné súkromné univerzity".



V Rusku im však vzali cestovné pasy a pred nasadením na Ukrajinu ich vycvičili na bojové operácie. Vláda v Naí Dillí odhaduje, že v ruskej armáde v súčasnosti slúži 30 až 40 Indov. Najmenej štyria zahynuli počas vojny na Ukrajine.



Kvátra povedal, že desiatich Indov už vrátili do rodnej krajiny a India s Ruskom bude ďalej pracovať na urýchlenom riešení zostávajúcich prípadov.