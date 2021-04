Moskva privítala Bidenove slová, že USA nechcú eskaláciu s Ruskom

Moskva 29. apríla (TASR) - Moskva víta vyhlásenie prezidenta USA Joea Bidena, že Washington sa neusiluje o eskaláciu s Ruskom, uviedla vo štvrtok na brífingu hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová.



"Vystúpenie prezidenta USA v Kongrese pôsobilo zmiešaným dojmom. Určite vítame skutočnosť, že zopakoval svoj úmysel vyhnúť sa eskalácii a spolupracovať, ak je to v našom spoločnom záujme," uviedla podľa agentúry TASS Zacharovová.



Zároveň vyjadrila ľútosť nad tým, že vyhlásenia americkej administratívy sa nezhodujú s jej skutkami. "Prejav prezidenta USA v Kongrese iba potvrdzuje, že Washington sa zdráha opustiť beznádejné pokusy vyvíjať tlak a obviňovať našu krajinu z niektorých zhubných aktivít," poznamenala.



Ak podľa nej chcú USA skutočne budovať dialóg, mali by upustiť od konfrontačnej rétoriky a podniknúť praktické kroky na zlepšenie dvojstranných vzťahov, ktoré sa inak budú naďalej zhoršovať.



Americký prezident Joe Biden vystúpil v stredu so svojím prvým prejavom na spoločnom zasadnutí oboch komôr Kongresu USA. Prejav zaznel pri príležitosti jeho prvých 100 dní v úrade.