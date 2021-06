Moskva privítala záväzok Bidena a Putina obmedzovať jadrové zbrojenie

Moskva 17. júna (TASR) - Kremeľ vo štvrtok privítal záväzok Ruska a USA viesť dialóg na tému strategickej stability a regulácie zbrojenia. Vyjadrenie prišlo deň po prvom osobnom stretnutí amerického prezidenta Joea Bidena s jeho ruským náprotivkom Vladimirom Putinom vo švajčiarskej Ženeve, informuje agentúra AFP.



Putin s Bidenom po stretnutí zverejnili krátke vyhlásenie, v ktorom sa píše o začatí spoločných rozhovorov o regulácii jadrových zbraní.



"Napriek tomu, že je to veľmi krátky text, spoločným vyhlásením o strategickej stabilite si (lídri) uvedomujú mimoriadnu zodpovednosť našich dvoch krajín nielen voči našim občanom, ale aj voči celému svetu," povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov pre rozhlasovú stanicu Echo Moskvy.



Peskov tiež informoval o tom, že v nasledujúcich dňoch by sa mal do Washingtonu vrátiť ruský veľvyslanec v USA, píše agentúra DPA. Na vzájomnom návrate veľvyslancov sa dohodli Biden s Putinom počas spoločného stretnutia.



Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov označil vo štvrtok záväzok oboch strán zamedziť vypuknutiu jadrovej vojny za "ozajstný úspech".



Od predĺženia zmluvy New START obmedzujúcej množstvo jadrových zbraní "je toto druhý krok Washingtonu v (procese) obnovy zdravého rozumu a zodpovedného prístupu ku kľúčovým aspektom medzinárodnej bezpečnosti", povedal Riabkov pre ruský denník Kommersant.



Riabkov tiež priblížil, že rozhovory o strategickej stabilite medzi Moskvou a Washigtonom by sa mali začať v priebehu niekoľkých týždňov.