Moskovská prokuratúra hrozí väzením za protestovanie proti mobilizácií

Moskva 21. septembra (TASR) - Úrad moskovskej prokuratúry v stredu vyhlásil, že účasť na protestoch a nepovolených "hromadných podujatiach" predstavuje trestný čin, ktorý môže viesť k "odňatiu slobody až do 15 rokov".



Ako uvádza na svojom webe stanica BBC, toto upozornenie zverejnené v príspevku na platforme Telegram, je zjavným varovaním, aby sa ľudia nezúčastnili na demonštráciách zvolaných na stredu večer, ktorých cieľom je protest proti vyhláseniu čiastočnej mobilizácie do vojny na Ukrajine.



Denník The Guardian píše, že ruské protivojnové hnutie Vesna vyzvalo na konanie demonštrácií naprieč Ruskom, ktoré sa majú začať o 19.00 h miestneho času (18.00 h SELČ).



"Vyzývame (členov) ruskej armády - v útvaroch aj na frontovej línii -, aby sa odmietli zúčastňovať na 'špeciálnej operácii' alebo aby sa čo najskôr vzdali," píše sa vo vyhlásení hnutia Vesna.



"Nemusíte zomrieť pre Putina. V Rusku vás potrebujú tí, čo vás milujú. Pre úrady ste len potravou pre delá, kde budete zmárnení bez akéhokoľvek zmyslu a účelu," dodali organizátori protestov na svojej internetovej stránke.



Medzičasom sa už začalo niekoľko protestov na ruskom Ďalekom východe, píše BBC s tým, že v meste Irkutsk údajne už bolo zadržaných desať osôb.



Nezávislý ľudskoprávny mediálny projekt OVD-info odhaduje, že od začiatku ruskej ofenzívy na Ukrajine, ktorá trvá už takmer sedem mesiacov, bolo v Rusku zadržaných 16.437 ľudí.