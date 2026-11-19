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Moskva protestuje proti obmedzeniam Fínska pre Rusov
Fínska bezpečnostná politika sa výrazne zmenila po ruskej invázii na Ukrajinu vo februári 2022.
Autor TASR
Moskva 19. novembra (TASR) - Rusko si vo štvrtok predvolalo fínsku chargé d’affaires v Moskve Maarit Keitanenovú a podalo protest v súvislosti s nedávnym rozhodnutím Helsínk obmedziť vstup na fínske územie pre ruských občanov vrátane športovcov. Uviedlo to ruské ministerstvo zahraničných vecí, píše TASR podľa agentúry Reuters.
Obmedzenie sa vzťahuje aj na športovcov, ktorí súťažia pod neutrálnou vlajkou, a nejde iba o zákaz vstupu ruských reprezentantov. Ruská diplomacia uviedla, že tento krok vníma ako „zjavnú diskrimináciu na základe štátnej príslušnosti“, ktorá nielenže porušuje zásady medzinárodného športu, ale je aj v rozpore so základnými normami ľudských práv.
„Pozorne sledujeme všetky konfrontačné kroky Fínska a nepochybne k nim budeme prihliadať pri ďalšom rozvoji našich bilaterálnych vzťahov s touto krajinou,“ uviedlo ruské ministerstvo.
Fínska vláda 12. novembra rozhodla o obmedzení vstupu občanov Ruskej federácie s platnosťou od 16. novembra. „Pokiaľ pokračuje ruská útočná vojna, ruskí športovci nemajú vo Fínsku čo robiť,“ uviedla ministerka zahraničných vecí Elina Valtonenová.
Fínska bezpečnostná politika sa výrazne zmenila po ruskej invázii na Ukrajinu vo februári 2022. Dlhodobo vojensky neutrálne Fínsko sa následne rozhodlo vstúpiť do NATO. Prístupový protokol podpísalo 5. júla 2022 a ratifikačný proces ukončili členské štáty NATO 30. marca 2023.
Helsinki v novembri 2023 obvinili Moskvu z takzvanej inštrumentalizácie migrácie, keď ruské orgány umožňovali migrantom dostať sa na fínsku hranicu bez potrebných cestovných dokladov. Rusko takéto obvinenia odmieta.
Nemecký denník Bild 13. novembra informoval, že ruskí predstavitelia v neformálnych rokovaniach o novej bezpečnostnej architektúre Európy predložili požiadavku, aby Fínsko opustilo NATO. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov to poprel.
Obmedzenie sa vzťahuje aj na športovcov, ktorí súťažia pod neutrálnou vlajkou, a nejde iba o zákaz vstupu ruských reprezentantov. Ruská diplomacia uviedla, že tento krok vníma ako „zjavnú diskrimináciu na základe štátnej príslušnosti“, ktorá nielenže porušuje zásady medzinárodného športu, ale je aj v rozpore so základnými normami ľudských práv.
„Pozorne sledujeme všetky konfrontačné kroky Fínska a nepochybne k nim budeme prihliadať pri ďalšom rozvoji našich bilaterálnych vzťahov s touto krajinou,“ uviedlo ruské ministerstvo.
Fínska vláda 12. novembra rozhodla o obmedzení vstupu občanov Ruskej federácie s platnosťou od 16. novembra. „Pokiaľ pokračuje ruská útočná vojna, ruskí športovci nemajú vo Fínsku čo robiť,“ uviedla ministerka zahraničných vecí Elina Valtonenová.
Fínska bezpečnostná politika sa výrazne zmenila po ruskej invázii na Ukrajinu vo februári 2022. Dlhodobo vojensky neutrálne Fínsko sa následne rozhodlo vstúpiť do NATO. Prístupový protokol podpísalo 5. júla 2022 a ratifikačný proces ukončili členské štáty NATO 30. marca 2023.
Helsinki v novembri 2023 obvinili Moskvu z takzvanej inštrumentalizácie migrácie, keď ruské orgány umožňovali migrantom dostať sa na fínsku hranicu bez potrebných cestovných dokladov. Rusko takéto obvinenia odmieta.
Nemecký denník Bild 13. novembra informoval, že ruskí predstavitelia v neformálnych rokovaniach o novej bezpečnostnej architektúre Európy predložili požiadavku, aby Fínsko opustilo NATO. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov to poprel.