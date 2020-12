Moskva rozšírila zoznam britských činiteľov so zákazom vstupu do Ruska

Moskva 30. decembra (TASR) - Rusko v stredu rozšírilo zoznam britských činiteľov so zákazom vstupu do krajiny. Ide o reakciu na britské sankcie uvalené na Rusko v súvislosti s otrávením ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení uviedlo, že v reakcii na "nekonštruktívne a nepriateľské" penále zo strany Londýna sa "rozhodlo rozšíriť počet britských občanov, ktorým je odmietnutý vstup do našej krajiny", cituje tlačová agentúra AFP.



Britská vláda v októbri oznámila, že bude nasledovať príklad Európskej únie a prijme sankcie berúce si za cieľ ruských činiteľov v súvislosti s kauzou Navaľnyj, na ktorého mali zaútočiť nervovoparalytickou látkou novičok.



Medzi britskými sankciami je zákaz vstupu do krajiny a zmrazenie aktív šiestich ruských činiteľov vrátane šéfa Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) Alexandra Bortnikova.



Moskva v priebehu decembra udrela na členské štáty Európskej únie recipročnými opatreniami v reakcii na kroky eurobloku.



Sankcie EÚ v súvislosti s Navaľným boli súčasťou opatrení, ktoré tiež trestali Rusko za jeho destabilizačnú úlohu v Líbyi, ako tvrdí Brusel.



Navaľného otrávili v auguste počas cesty na Sibír pred regionálnymi voľbami. Následne ho previezli do Nemecka, pričom lekárski experti z niekoľkých západných krajín dospeli k záveru, že opozičný líder bol otrávený zmieneným toxínom vyvinutým za sovietskej éry.



Rusko v utorok uvalilo zákaz vstupu aj na nemeckých činiteľov po tom, ako EÚ a Británia sankcionovali niekoľko predstaviteľov ruských tajných služieb za údajný hackerský útok na počítačovú sieť nemeckej vlády z roku 2015.