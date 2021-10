Moskva ruší bezplatnú MHD pre neočkovaných seniorov

Moskva 21. októbra (TASR) - Moskva v blízkej budúcnosti dosiahne historické maximá ľudí nakazených chorobou COVID-19. Informoval o tom vo štvrtok moskovský primátor Sergej Sobianin, keď konštatoval, že situácia v ruskej metropole „sa aj naďalej vyvíja podľa najhoršieho scenára".



Podľa agentúry Interfax za posledných 24 hodín pribudlo v Moskve 7897 prípadov nákazy novým koronavírusom, pričom doterajšie maximá - viac ako 9000 prípadov – sú z júna tohto roku.



Na základe vývoja epidemickej situácie v ruskej metropole Sobianin rozhodol, že v Moskve sa obdobie "dní pracovného pokoja" začne už 28. októbra, nie 30. Októbra, ako to stanovoval výnos prezidenta Vladimira Putina, a potrvá do 7. novembra.



Agentúra Interfax spresnila, že všetky podniky a organizácie v Moskve v dané dni nebudú pracovať. Výnimku budú mať inštitúcie, ktoré zabezpečujú fungovanie mestskej infraštruktúry, podniky s nepretržitou prevádzkou a niektoré ďalšie, o ktorých sa zmieňuje nedávny výnos ruského prezidenta.



Výnimku budú mať aj lekárne a obchody s potravinami, ktoré budú môcť mať otvorené.



Obchody s nepotravinárskym tovarom, kaviarne, reštaurácie a food courty v nákupných centrách budú zatvorené s výnimkou tých, ktoré majú výdaj jedál a nápojov cez okienko. Závodné jedálne a hotelové reštaurácie budú fungovať v obvyklom režime. Zrušené budú aj všetky kultúrne, športové a zábavné podujatia.



Otvorené v danom období môžu byť divadlá a múzeá, ale len za predpokladu, že obsadenosť priestorov nebude väčšia ako 50 percent a návštevníkom sa budú kontrolovať QR kódy potvrdzujúce očkovanie, nedávno absolvovaný test na koronavírus SARS-CoV-2 s negatívnym výsledkom alebo prekonanie covidu.



V základných a materských školách boli vyhlásené prázdniny. Na stredných a vysokých školách sa bude učiť dištančne.



Po skončení dní voľna bude aj naďalej platiť povinnosť preukazovať sa QR kódom na každom verejnom podujatí s účasťou viac ako 500 ľudí.



Od 8. novembra moskovská radnica tiež dočasne ruší možnosť bezplatného cestovania v MHD tým dôchodcom, ktorí neboli zaočkovaní proti covidu alebo ho v uplynulom období neprekonali.



Podobné opatrenia ako Moskva na rovnaké obdobie zavádzajú aj orgány Moskovskej oblasti.



Chorobnosť a smrtnosť na covid v Rusku sú momentálne na maximách od začiatku pandémie. Vo štvrtok bolo zistených 36.339 nových prípadov nákazy a zomrelo ďalších 1036 ľudí. V Moskve za posledný týždeň denne pribudlo 5000-7000 ľudí s potvrdenou nákazou.



Ruský prezident Vladimir Putin nedávno podpísal výnos, ktorým nariadil, aby dni od 30. októbra do 7. novembra boli v Rusku dňami pracovného pokoja. Vedenia jednotlivých regiónov však v závislosti od vývoja epidemickej situácie dostali právomoc ustanoviť ďalšie dni pracovného pokoja do 30. októbra alebo po 7. novembri.