Moskva: Ruské jednotky v záporožskej elektrárni nemajú ťažké zbrane

Moskva 18. augusta (TASR) - Ruské jednotky v Záporožskej atómovej elektrárni na juhu Ukrajiny nemajú ťažké zbrane. Vo štvrtok to vyhlásilo ruské ministerstvo obrany, ktoré zároveň obvinilo Kyjev, že plánuje "provokáciu". TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Ruské jednotky nemajú ťažké zbrane ani v areáli elektrárne, ani priľahlých oblastiach. Prítomní sú tam iba vojaci," uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.



Rusko ďalej obvinilo Kyjev, že počas blížiacej sa návštevy generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa na Ukrajine plánuje provokáciu, ktorá by údajne Moskvu vykreslila ako pôvodcu "človekom spôsobenej katastrofy v elektrárni".



Ministerstvo obrany tiež dodalo, že Ukrajina v okolí záporožskej elektrárne rozmiestňuje svoje jednotky a v piatok ju plánuje ostreľovať z blízkeho mesta Nikopol, pričom uviedlo, že "zodpovednosť za ostreľovanie bude pripísaná ruskej armáde".



Záporožskú jadrovú elektráreň, ktorá je najväčšia svojho druhu v Európe, obsadili počas invázie ruské jednotky. Zariadenie sa počas uplynulých dní stalo terčom ostreľovania, z ktorého sa navzájom obviňujú Kyjev s Moskvou. Guterres v súvislosti so situáciou varoval pred jadrovou katastrofou a vyzval na demilitarizáciu danej oblasti.



Aj generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v stredu povedal, že v Záporoží je potrebné urýchlene" umožniť návštevu expertov z MAAE. Práve táto návšteva bude jednou z tém stretnutia Zelenského s Guterresom a tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom, ktoré je naplánované na štvrtok v meste Ľvov.