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Rusko a Ukrajina si vymenili po 185 vojnových zajatcov
Naposledy si znepriatelené krajiny vymenili vojnových zajatcov v polovici mája.
Autor TASR
Moskva/Kyjev 5. júna (TASR) - Rusko a Ukrajina si v piatok vymenili po 185 vojnových zajatcov na každej strane, oznámilo ruské ministerstvo obrany. Výmenu sprostredkovali Spojené arabské emiráty. Kyjev sa k tomu bezprostredne nevyjadril. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Dňa 5. júna bolo z územia kontrolovaného kyjevským režimom prepustených 185 ruských vojakov. Na oplátku bolo odovzdaných 185 ukrajinských vojnových zajatcov,“ uviedol ruský rezort vo vyhlásení citovanom agentúrou RIA Novosti.
Naposledy si znepriatelené krajiny vymenili vojnových zajatcov v polovici mája. Každá strana ich vtedy na slobodu prepustila 205. Išlo o prvú fázu výmeny 1000 za 1000 zajatcov, ktorú v máji pri ohlasovaní trojdňového prímeria medzi Moskvou a Kyjevom oznámil americký prezident Donald Trump.
Výmena vojnových zajatcov je od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 jednou z malá oblastí spolupráce, na ktorých sa Kyjev a Moskva dokážu dohodnúť. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v otvorenom liste šéfa Kremľa Vladimira Putina vyzval na výmenu všetkých vojnových zajatcov.
„Dňa 5. júna bolo z územia kontrolovaného kyjevským režimom prepustených 185 ruských vojakov. Na oplátku bolo odovzdaných 185 ukrajinských vojnových zajatcov,“ uviedol ruský rezort vo vyhlásení citovanom agentúrou RIA Novosti.
Naposledy si znepriatelené krajiny vymenili vojnových zajatcov v polovici mája. Každá strana ich vtedy na slobodu prepustila 205. Išlo o prvú fázu výmeny 1000 za 1000 zajatcov, ktorú v máji pri ohlasovaní trojdňového prímeria medzi Moskvou a Kyjevom oznámil americký prezident Donald Trump.
Výmena vojnových zajatcov je od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 jednou z malá oblastí spolupráce, na ktorých sa Kyjev a Moskva dokážu dohodnúť. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v otvorenom liste šéfa Kremľa Vladimira Putina vyzval na výmenu všetkých vojnových zajatcov.