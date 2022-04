Moskva sa vyhráža prezidentke Moldavska

Moskva 20. apríla (TASR) - Ruskí lídri ostro reagovali na zákaz proruských vojnových symbolov v bývalej sovietskej republike Moldavsko. V stredu o tom informovala tlačová agentúra DPA.



Ruský senátor Alexej Puškov pohrozil moldavskej prezidentke Maii Sanduovej, že jej krajina môže skončiť "na smetisku dejín".



"Mala by byť opatrná pri Rusku a jeho symboloch, o to viac, že Kišiňov nedokáže platiť za ruský plyn," napísal Puškov na svojom kanáli na sociálnej sieti Telegram.



Moldavsko, nachádzajúce sa medzi Ukrajinou a Rumunskom, sa po invázii Ruska na Ukrajinu snaží o členstvo v Európskej únii. Kišiňov poskytuje Kyjevu humanitárnu, ale nie vojenskú pomoc. V samotnom konflikte sa Moldavská republika vyhlásila za neutrálu a nezapája sa ani do sankcií uvalených na Rusko.



Kišiňov však už začiatkom tohto týždňa zakázal používanie symbolov "Z" a "V" na vyjadrenie podpory ruských vojakov útočiacich na Ukrajine, ako aj oranžovo-čiernu pásikovú stužku svätého Juraja, ktoré je pokladaná za znak podporovateľov ruského prezidenta Vladimira Putina, ale tiež proruských separatistov na Ukrajine.



Sanduová obhajovala zákaz tým, že tieto symboly rozdeľujú spoločnosť. Ich miesto je na "smetisku dejín", uviedla. Puškovova reakcia nasledovala po týchto jej slovách. Senátor je považovaný za jedného z najhlasnejších zástancov ruskej zahraničnej politiky.



Moldavsko je ťažko závislé od ruských dodávok zemného plynu a v tamojšej odštiepeneckej republike Podnestersko fakticky vládne proruský režim, ktorý od 90. rokov 20. storočia podporujú ruskí vojaci. Toto všetko vyvoláva obavy, že po prípadnom víťazstve ruských inváznych síl na Ukrajine by mohol Kremeľ poslať svoju armádu útočiť aj do Moldavska.