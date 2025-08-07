< sekcia Zahraničie
Moskva si pre protiruskú kampaň predvolala talianskeho diplomata
Táto kampaň podľa Moskve prispela k zrušeniu vystúpenia dirigenta Valerija Gergijeva 27. júla v rámci hudobného festivalu v talianskom meste Caserta.
Autor TASR
Moskva/Rím 7. augusta (TASR) — Ruské ministerstvo zahraničných vecí si v utorok predvolalo talianskeho chargé d'affaires Giovanniho Scopu a tlmočilo mu protest proti údajnej protiruskej kampani v talianskych médiách. TASR o tom informuje na základe správy agentúry ANSA odvolávajúcej sa na štvrtkové oznámenie ruskej diplomacie.
Protest sa týkal aj „neprimeranej reakcie“ talianskej vlády na zoznam vypracovaný ruským ministerstvom zahraničných vecí. Obsahuje mená predstaviteľov 13 členských krajín EÚ a NATO, ktorí údajne mali nenávistné vyjadrenia na adresu Ruska.
V prípade Talianska sú na zozname prezident Sergio Mattarella, podpredseda vlády a minister zahraničných vecí Antonio Tajani a minister obrany Guido Crosetto. Zverejnenie zoznamu odsúdila aj premiérka Giorgia Meloniová.
Minulý týždeň si Rím v tejto veci predvolal ruského veľvyslanca Alexeja Paramonova. Ten v pondelok v rozhovore pre noviny Izvestija povedal, že po covide „prenikli medzi taliansku elitu dva nové vírusy: rusofóbia a ukrofília“.
Mattarella sa stal hlavným terčom kritiky zo strany Moskvy po februárovom prejave na univerzite v Marseille, v ktorom prirovnal inváziu ruských síl na Ukrajinu k dobyvačným vojnám nacistickej Tretej ríše.
Ruská diplomacia vo štvrtkovom vyhlásení odsúdila „dôsledné protiruské aktivity talianskych mainstreamových médií, početné falošné správy vrátane článkov novinárov sídliacich v Moskve, ktoré obsahujú nespoľahlivé informácie, ako aj rusofóbne útoky, plne podporované talianskymi vládnymi kruhmi“. To všetko „len prispieva k zhoršeniu krízy, ktorú v súčasnosti zažívajú rusko-talianske vzťahy“.
Táto kampaň podľa Moskve prispela k zrušeniu vystúpenia dirigenta Valerija Gergijeva 27. júla v rámci hudobného festivalu v talianskom meste Caserta. Hudobník otvorene podporuje ruského prezidenta Vladimira Putina a proti účasti Gergijeva protestovali viacerí talianski politici a predstavitelia ruskej exilovej opozície vrátane vdovy po zosnulom opozičnom politikovi Alexejovi Navaľnom.
Taliansko od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 patrí k spojencom Kyjeva a prijalo tisíce ukrajinských utečencov.
