Moskva si pre spor s Litvou údajne predvolá veľvyslanca EÚ v Rusku

Moskva 21. júna (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí si v utorok predvolá veľvyslanca EÚ v Moskve Markusa Ederera. Dôvodom je zákaz prepravy tovaru cez územie Litvy do Kaliningradskej oblasti. V pondelok to uviedol gubernátor tejto oblasti Anton Alichanov, na ktorého sa odvoláva agentúra Reuters.



"Toto je, samozrejme, situácia, ktorú je možné vyriešiť diplomatickou cestou," povedal Alichanov pre ruskú televíziu. "Podľa mojich informácií bude Marcus Ederer, veľvyslanec EÚ v v Rusku, zajtra predvolaný na ministerstvo zahraničných vecí..." uviedol. Dodal, že mu budú tlmočené vhodné podmienky, ktoré sa týkajú tejto záležitosti.



Ruský rezort diplomacie predvolanie veľvyslanca v EÚ bezprostredne nepotvrdil. V pondelok Moskva ohlásila, že si predvolala litovského chargé d'affaires v Moskve.



Litva v reakcii na kritiku Moskvy uviedla, že zákaz železničnej prepravy tovaru cez jej územie do susednej Kaliningradskej oblasti, ktorá je ruskou exklávou, je v súlade so sankciami Európskej únie. Tento zákaz vstúpil do platnosti v sobotu a vzťahuje sa najmä na uhlie, kovy, stavebné materiály a moderné technológie.



Kaliningradská oblasť, ktorá sa nachádza medzi Poľskom a Litvou – členskými štátmi EÚ a NATO –, dostáva dodávky z Ruska železnicou a plynovodom cez územie Litvy.