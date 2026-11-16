< sekcia Zahraničie
Moskva: Summit lídrov Ruska, USA a Číny má mimoriadny význam
Ruský prezident Vladimir Putin sa vo štvrtok stretne v čínskom meste Šen-čen s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.
Autor TASR
Moskva 16. novembra (TASR) - Kremeľ v pondelok uviedol, že význam summitu lídrov Ruska, Číny a Spojených štátov, ktorý sa má uskutočniť vo štvrtok v čínskom Šen-čene, má mimoriadny význam a je „ťažké ho preceniť“. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Ruský prezident Vladimir Putin sa vo štvrtok stretne v čínskom meste Šen-čen s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Pôjde o vôbec prvý trojstranný summit týchto lídrov, na ktorom budú rokovať aj o otázkach týkajúcich sa jadrových zbraní.
Peking tento summit prezentuje ako príležitosť zamerať sa na „svetový mier“.
„Význam a symboliku tohto stretnutia možno len ťažko preceniť,“ povedal v pondelok novinárom Putinov poradca Jurij Ušakov. Dodal, že stretnutie vychádza z formátu, ktorý zohľadňuje „vzájomné porozumenie a spojenectvo medzi našimi krajinami počas druhej svetovej vojny“.
Agentúra AFP konštatuje, že Európa a Ukrajina sa obávajú, že Rusko sa snaží presadiť takzvanú „novú Jaltu“. Ide o odkaz na stretnutie lídrov Sovietskeho zväzu, Spojených štátov a Británie na Jaltskej konferencii na Kryme v roku 1945, kde sa spojenci dohodli na usporiadaní Európy po skončení druhej svetovej vojny.
Ruský prezident Vladimir Putin sa vo štvrtok stretne v čínskom meste Šen-čen s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Pôjde o vôbec prvý trojstranný summit týchto lídrov, na ktorom budú rokovať aj o otázkach týkajúcich sa jadrových zbraní.
Peking tento summit prezentuje ako príležitosť zamerať sa na „svetový mier“.
„Význam a symboliku tohto stretnutia možno len ťažko preceniť,“ povedal v pondelok novinárom Putinov poradca Jurij Ušakov. Dodal, že stretnutie vychádza z formátu, ktorý zohľadňuje „vzájomné porozumenie a spojenectvo medzi našimi krajinami počas druhej svetovej vojny“.
Agentúra AFP konštatuje, že Európa a Ukrajina sa obávajú, že Rusko sa snaží presadiť takzvanú „novú Jaltu“. Ide o odkaz na stretnutie lídrov Sovietskeho zväzu, Spojených štátov a Británie na Jaltskej konferencii na Kryme v roku 1945, kde sa spojenci dohodli na usporiadaní Európy po skončení druhej svetovej vojny.