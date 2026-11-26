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Tradičná koncoročná tlačová konferencia Putina bude 10. decembra
Minulý rok sa Putinova výročná tlačová konferencia uskutočnila 19. decembra. Obyvatelia Ruska poslali prezidentovi rekordný počet viac ako dva a pol milióna otázok, najviac ich prišlo z Petrohradu.
Autor TASR
Moskva 26. novembra (TASR) - Tradičná veľká koncoročná tlačová konferencia, na ktorej bude ruský prezident Vladimir Putin v rámci tzv. Priamej linky odpovedať aj na otázky občanov, sa uskutoční 10. decembra. Vo štvrtok o tom informovala tlačová služba Kremľa, píše TASR na základe správy agentúry TASS.
„Dňa 10. decembra o 12.00 h moskovského času (10.00 h SEČ - pozn. TASR) sa bude vysielať relácia 'Zhrnutie roka s Vladimirom Putinom'. Hlava štátu v priamom prenose zhodnotí končiaci sa rok a odpovie na otázky novinárov a obyvateľov našej krajiny,“ uvádza sa v oznámení Kremľa. Prijímanie otázok sa začne v piatok 27. novembra a potrvá až do ukončenia programu 10. decembra.
Minulý rok sa Putinova výročná tlačová konferencia uskutočnila 19. decembra. Obyvatelia Ruska poslali prezidentovi rekordný počet viac ako dva a pol milióna otázok, najviac ich prišlo z Petrohradu. Ruského lídra sa najčastejšie pýtali na sociálnu politiku, spoločnosť a infraštruktúru. Vysielanie trvalo 4 hodiny 27 minút.
Názov 'Zhrnutie roka s Vladimirom Putinom' sa pre kombinovanú priamu linku a veľkú tlačovú konferenciu používa od roku 2023. Celkovo sa táto kombinovaná forma použila prvýkrát v roku 2020, vtedy pandémiové obmedzenia zabránili usporiadaniu oboch podujatí samostatne, ako tomu bolo v minulosti, pripomenula agentúra TASS.
„Dňa 10. decembra o 12.00 h moskovského času (10.00 h SEČ - pozn. TASR) sa bude vysielať relácia 'Zhrnutie roka s Vladimirom Putinom'. Hlava štátu v priamom prenose zhodnotí končiaci sa rok a odpovie na otázky novinárov a obyvateľov našej krajiny,“ uvádza sa v oznámení Kremľa. Prijímanie otázok sa začne v piatok 27. novembra a potrvá až do ukončenia programu 10. decembra.
Minulý rok sa Putinova výročná tlačová konferencia uskutočnila 19. decembra. Obyvatelia Ruska poslali prezidentovi rekordný počet viac ako dva a pol milióna otázok, najviac ich prišlo z Petrohradu. Ruského lídra sa najčastejšie pýtali na sociálnu politiku, spoločnosť a infraštruktúru. Vysielanie trvalo 4 hodiny 27 minút.
Názov 'Zhrnutie roka s Vladimirom Putinom' sa pre kombinovanú priamu linku a veľkú tlačovú konferenciu používa od roku 2023. Celkovo sa táto kombinovaná forma použila prvýkrát v roku 2020, vtedy pandémiové obmedzenia zabránili usporiadaniu oboch podujatí samostatne, ako tomu bolo v minulosti, pripomenula agentúra TASS.