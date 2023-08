V Moskve zahynuli traja ľudia pri prehliadke kanalizácie

Moskva 21. augusta (TASR) — Troch ľudí našli mŕtvych a niekoľko ďalších je nezvestných po tom, čo v nedeľu počas silného lejaku absolvovali v ruskej metropole Moskva prehliadku kanalizácie so sprievodcom. Informovala o tom agentúra AFP odvolávajúca sa na ruské štátne médiá.



"V rieke Moskva sa našlo telo dosiaľ neznámej ženy, čím sa stala v poradí treťou osobou, ktorá zomrela po prehliadke podzemnej kanalizácie," uviedol zdroj zo záchranárskej služby, ktorého citovala agentúra TASS. Podľa tejto ruskej agentúry v kanalizácii v dôsledku lejaku rýchlo stúpla hladina vody a obetiam sa nepodarilo uniknúť.



Úrady stále zisťujú presný počet ľudí, ktorí išli na prehliadku do podzemia. Predpokladá sa, že ich bolo osem.



Na sociálnych sieťach sa medzičasom objavilo video, ktoré zachytáva, ako vyšetrovatelia nazerajú do jednej z moskovských kanalizačných šácht, zatiaľ čo potápači prehľadávajú rieku Moskva.



Viacerí turistickí sprievodcovia ponúkajú v Moskve netradičné komentované prehliadky rozsiahleho kanalizačného systému, časť ktorého pochádza ešte z 19. storočia.



Podľa Daniila Davydova, ktorý sa zaoberá skúmaním podzemných priestorov v mestách, sú v moskovskom kanalizačnom systéme úkryty, kde sa dá v podobnej situácii schovať. "Dúfal som, že sa mi v nich ešte možno podarí nájsť nejakých preživších. Sú tam dva úkryty, ale nikto v nich nebol," povedal pre agentúru RIA Novosti.



Organizátorov turistickej prehliadky už začali vyšetrovať príslušné orgány.