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Moskva tvrdí, že bez NATO by bola Európa bezpečnejšia

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Na snímke Vladimir Putin. Foto: TASR/AP

Merz uviedol, že nie je potrebné s Ruskom diskutovať o otázkach týkajúcich sa európskej bezpečnostnej architektúry.

Autor TASR
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Moskva 14. novembra (TASR) – Európa by bola bezpečnejšia bez Severoatlantickej aliancie (NATO), uviedla v sobotu hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová, pričom túto organizáciu prirovnala k boľavému zubu. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry DPA.

Keby NATO neexistovalo – mám na mysli, keby táto aliancia naďalej nezohrávala úlohu, akú stále zohráva –, bezpečnosť v Európe by bola pravdepodobne oveľa vyššia,“ vyhlásila hovorkyňa v reakcii na kritiku výziev Moskvy na reorganizáciu európskej bezpečnostnej architektúry.

„NATO je práve tá organizácia, ktorá – dalo by sa povedať, že ako boľavý zub – oslabila imunitný systém Európy, jej západnej časti, strednej časti a v podstate celého sveta tým, že si vyžaduje a čerpá obrovské množstvo zdrojov na reaktívne opatrenia,“ dodala s tým, že reaguje na vyhlásenie nemeckého kancelára Friedricha Merza.

Merz uviedol, že nie je potrebné s Ruskom diskutovať o otázkach týkajúcich sa európskej bezpečnostnej architektúry. „O tom nemusíme diskutovať – už to existuje,“ povedal Merz. Európski lídri nedávno na samite v Dubline odmietli návrh Moskvy.
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