Moskva tvrdí, že dodrží moratórium na rakety stredného doletu v Európe

Moskva/Londýn 8. decembra (TASR) - Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov vyhlásil, že Rusko bude dodržiavať moratórium na rozmiestnenie rakiet stredného a kratšieho doletu v Európe, pokiaľ Spojené štáty nerozmiestnia takéto zbrane v Európe alebo Ázii.



V rozhovore pre televízia Rossija 24, Riabkov však súčasne uviedol, že vývoj, "žiaľ, smeruje k tomuto cieľu".



"Musíme zaručiť svoju bezpečnosť a máme na to všetky zdroje a možnosti," zdôraznil námestník ruského ministra zahraničných vecí.



Podľa správy agentúry Reuters Riabkov objasnil: "Moratórium stále platí, ale ak Spojené štáty rozmiestnia takéto zbrane na európskom alebo ázijskom území, náš prístup k tomuto moratóriu jednoducho nemôže zostať rovnaký. To je zrejmá logika."



Podľa britského denníka Guardian sa Riabkov v podobnom duchu vyjadril aj pred rokom.



Rusko-americká zmluva o likvidácii rakiet stredného a krátkeho doletu (INF) zakazovala obom stranám zaradiť do arzenálu rakety odpaľované zo zeme s doletom 500 až 5500 kilometrov. Zmluva INF stratila platnosť, keď sa z jej porušovania vzájomne obviňovali Rusko i USA.



Rusko sa po zániku zmluvy INF v roku 2019 zaviazalo, že v Európe ani v iných častiach sveta neumiestni svoje rakety stredného a krátkeho doletu, ak tak neurobia Američania.



Riabkov tiež v rozhovore pre televíziu Rossija 24 vyhlásil, že "za súčasných podmienok nemá zmysel hovoriť o možnosti návratu Moskvy a Západu k diskusii o bezpečnostných zárukách" vychádzajúcej z minuloročných návrhov predložených Ruskom.



Dodal, že "jednotlivé hlasy" za obnovenie takejto diskusie sú prehlušené zástupom "krikľúňov". Tí podľa neho tvrdia, že "Západ nemôže ustúpiť, že nemá zmysel rokovať s Ruskom a že najdôležitejšie teraz je splniť to", čo si Západ predsavzal dosiahnuť vo vzťahu k Ukrajine.