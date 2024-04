Moskva tvrdí, že vzťahy s NATO sa zhoršujú a dialóg je nulový

Moskva 4. apríla (TASR) - Vzťahy medzi Ruskom a Severoatlantickou alianciou (NATO) sa zhoršujú, no Moskva nemá v úmysle vstúpiť do konfliktu s členskou krajinou NATO. Uviedol to námestník ruského ministra zahraničných vecí Alexandr Gruško v rozhovore, ktorý bol zverejnený vo štvrtok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Gruško pri príležitosti 75. výročia vzniku Severoatlantickej aliancie povedal, že vzťahy medzi Moskvou a NATO sa "predvídateľne a zámerne" zhoršujú. Podľa neho boli všetky vzájomné komunikačné kanály privedené krokmi Washingtonu a Bruselu na "kritickú nulu".



"Je vojenský blok pripravený na otvorený konflikt s Ruskom? Na to sa musíte opýtať samotných členov NATO. (My) v každom prípade nemáme takéto úmysly, pokiaľ ide o členské krajiny Aliancie," uviedol Gruško v rozhovore pre ruskú tlačovú agentúru RIA.



Od spustenia ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 sa Severoatlantická aliancia rozšírila o Fínsko a Švédsko. Obe krajiny sa cítili vojnou na Ukrajine ohrozené a rozhodli sa ukončiť dlhotrvajúcu politiku vojenskej neutrality. Švédsko sa k NATO oficiálne pripojilo minulý mesiac, Fínsko vlani v apríli.



Väčšina členských krajín NATO pomáha Ukrajine v boji proti ruským silám a poskytuje Kyjevu zbrane, výcvik a spravodajské informácie. Ruský prezident Vladimir Putin vo februári povedal, že priamy konflikt medzi Ruskom a NATO by znamenal, že svet je len krôčik od tretej svetovej vojny.