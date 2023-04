Moskva tvrdí, že Západ uškodí ekonomike, ak zakáže export do Ruska

Moskva 21. apríla (TASR) - Moskva v piatok informovala, že pozorne sleduje správy o potenciálnom zákaze vývozu väčšiny tovarov do Ruska. Zároveň varovala, že takýto krok by uškodil celej globálnej ekonomike. TASR o tom píše na základe správy stanice Sky News.



"Pozorne to sledujeme a sme si vedomí, že USA aj EÚ zvažujú prijatie nových sankcií," povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. "Domnievame sa, že rovnako ako už platné sankcie voči Ruskej federácii, tak aj nové (takéto) opatrenia, o ktorých teraz možno uvažujú USA a EÚ, by samozrejme zasiahli aj svetovú ekonomiku," dodal.



Agentúra Bloomberg vo štvrtok s odvolaním sa na dobre informované nemenované zdroje napísala, že skupina siedmich najvyspelejších krajín sveta (G7) zvažuje, že zakáže väčšinu vývozu do Ruska v snahe zvýšiť ekonomický tlak na ruského prezidenta Vladimira Putina za to, že vedie vojnu na Ukrajine.



G7 o takomto opatrení údajne diskutuje pred svojim nadchádzajúcim májovým summitom v Japonsku. Dúfa, že k prípadnému takémuto zákazu by sa pridali aj ďalšie krajiny Európskej únie. O celom návrhu sa však podľa zdrojov stále iba diskutuje a môže sa zmeniť.



Rovnakú informáciu priniesla aj japonská tlačová agentúra Kjódó citujúca zdroje z prostredia japonskej vlády.



Skupina G7 pozostáva zo Spojených štátov, Nemecka, Francúzska, Británie, Talianska, Kanady a Japonska. Nadchádzajúci summit šéfov vlád a štátov tohto zoskupenia sa má konať 19. - 21. mája v Hirošime.