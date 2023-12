Moskva tvrdí, že zaznamenala ďalšie žiadosti nemeckých občanov o azyl

Moskva 12. decembra (TASR) - Vyše sto nemeckých občanov požiadalo tento v Rusku o dočasnú ochranu, oznámili v utorok úrady v Moskve. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA.



Hovorkyňa ruského ministerstva vnútra Irina Volková uviedla, že za prvých deväť mesiacov tohto roka bolo podaných 111 nemeckých žiadostí. To je niekoľkonásobok počtu v roku 2022.



Prišlo aj 84 žiadostí o dočasnú ochranu z pobaltských štátov (Estónsko, Lotyšsko, Litva), povedala Volková pre tlačovú agentúru Interfax.



Informácie nie je možné nezávisle overiť, hoci v médiách sa príležitostne objavujú správy o Nemcoch sťahujúcich sa do Ruska, dodala DPA.



Ruské ministerstvo vnútra uviedlo ako dôvod žiadostí o azyl strach z údajného politického prenasledovania v Nemecku alebo v pobaltských štátoch.



Ľudia sa cítia prenasledovaní za to, že podporujú politiku Ruska alebo špeciálnu vojenskú operáciu na Ukrajine, vyhlásila Volková a použila oficiálny ruský termín pre označenie vojny Moskvy proti susednej Ukrajine.



Títo ľudia žiadajú o ochranu aj pre to, že sa cítia obťažovaní, ak podporujú Moskvu v jej obhajobe ruského jazyka, kultúry a takzvaných tradičných hodnôt, doplnila hovorkyňa. Myslela tým obranu podoby tradičnej rodiny a prísne odmietanie neheterosexuálnych vzťahov.



Nemecko a pobaltské štáty sú v Rusku pokladané za nepriateľské, pretože podporujú Ukrajinu, pripomína DPA.