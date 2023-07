Moskva: Ukrajinské útoky dronmi by neboli možné bez pomoci USA a NATO

Moskva 4. júla (TASR) - Ukrajinské útoky dronmi na ruskom území by "neboli možné" bez pomoci Spojených štátov a Severoatlantickej aliancie. V utorok to uviedlo ruské ministerstvo zahraničných vecí po zostrelení piatich bezpilotných lietadiel v okolí Moskvy. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Tieto útoky by neboli možné bez pomoci, ktorú kyjevskému režimu poskytli USA a ich spojenci v NATO," tvrdí ruský rezort diplomacie. Západ podľa neho "školí operátorov dronov a poskytuje potrebné informácie na páchanie takýchto zločinov".



Pre utorkový útok dronmi sa dočasne prerušila prevádzka na medzinárodnom letisku Vnukovo. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová označila pokus o ukrajinský útok "na zónu, kde sa nachádza civilná infraštruktúra vrátane letiska, ktoré prijíma medzinárodné lety" za teroristický čin.