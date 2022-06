Moskva: Udelenie štatútu Ukrajine bude mať negatívne dôsledky

Moskva 24. júna (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí v piatok odsúdilo rozhodnutie lídrov Európskej únie, ktorí na summite v Bruseli odsúhlasili udelenie štatútu kandidátskej krajiny EÚ Ukrajine a Moldavsku. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.



Hovorkyňa ruského rezortu diplomacie Marija Zacharovová tento krok označila za pokus o zásah do sféry vplyvu Moskvy v rámci Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ) tvoreného bývalými sovietskymi republikami.



"Rozhodnutím udeliť Ukrajine a Moldavsku štatút kandidátskych krajín EÚ potvrdila, že aktívne pokračuje v cieli obmedzovať Rusko v geopolitickom priestore SNŠ," uviedla vo vyhlásení Zacharovová. Podľa nej bude mať udelenie štatútu kandidátskych krajín "negatívne dôsledky".



Hoci môže trvať roky, kým sa Ukrajina a Moldavsko stanú oficiálne členmi európskeho bloku, rozhodnutie prijať ich za kandidátov je podľa Moskvy symbolom zámeru EÚ zasiahnuť hlboko do bývalého Sovietskeho zväzu, uviedla agentúra Reuters.



Zacharovová ďalej uviedla, že Európska únia prisľúbením členstva Ukrajine a Moldavsku obetovala svoje demokratické ideály na úkor "neobmedzenej expanzie a politického a ekonomického zotročovania svojich susedov".



Moskva tvrdí, že jedným z dôvodov ruskej invázie na Ukrajinu je to, aby zabránila "zneužitiu" územia Ukrajiny na útoky voči Rusku. Západné krajiny a Kyjev však tvrdia, že ruské tvrdenia sú len nepodloženou zámienkou na ospravedlnenie vojny.