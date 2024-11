Moskva: Ukrajina po rokovaní prepustila 46 ľudí z Kurskej oblasti

Moskva 22. novembra (TASR) - Gubernátor ruskej Kurskej oblasti Alexej Smirnov v piatok uviedol, že sa 46 ruských civilných obyvateľov zadržiavaných Ukrajinou vrátilo do Ruska. K rozhodnutiu došlo po rokovaniach Kyjeva a Moskvy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Civilistov vrátane 12 detí podľa Smirnova presunuli ukrajinské jednotky na svoje územie po tom, čo Kyjev v auguste podnikol cezhraničnú ofenzívu na pohraničnú Kurskú oblasť. Všetky osoby pochádzali zo Sudžanského okresu. Ruskí občania sa do krajiny vrátili cez Bielorusko a poskytla sa im "všetka potrebná pomoc", vyhlásil Smirnov.



"Dôkladné a zdĺhavé rokovania o návrate našich krajanov do vlasti priniesli výsledky," ozrejmil gubernátor na platforme Telegram. Ruská ombudsmanka pre ľudské práva Tatiana Moskaľkovová upresnila, že do rokovaní sa zapojili Rusko, Ukrajina, Bielorusko a Medzinárodný výbor Červeného kríža.



Ukrajina v súčasnosti aj naďalej spravuje časť Kurskej oblasti napriek ruským pokusom o vytlačenie kyjevských síl. Podľa armádneho zdroja ide o oblasť dosahujúcu 800 štvorcových kilometrov, píše AFP. "Maximálna rozloha územia, ktorú sme obsadili v Kurskej oblasti, pôvodne dosahovala 1376 štvorcových kilometrov. V súčasnosti ide približne o 800 štvorcových kilometrov," upresnil zdroj a dodal, že jednotky ostanú v oblasti tak dlho, ako to bude potrebné.



K dohode došlo v čase eskalácie konfliktu na Ukrajine. Kyjev vystrelil na Rusko britské a americké rakety dlhého doletu a Moskva na Ukrajinu zaútočila hypersonickou raketou, pripomína AFP.