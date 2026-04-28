Ukrajinské útoky v Rusku si vyžiadali tri životy, hlásia úrady
Autor TASR
Moskva 28. apríla (TASR) - Pri ukrajinských dronových útokoch v ruskej Belgorodskej oblasti zahynuli v utorok tri osoby, uviedol tamojší gubernátor Viačeslav Gladkov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Traja civilisti zahynuli po dronových útokoch ukrajinských ozbrojených síl,“ napísal Gladkov na platforme Telegram a ozrejmil, že ďalší traja utrpeli zranenia. Podľa jeho slov bezpilotné lietadlá zacielili útok na auto, pričom zabili muža. V ďalšej oblasti zasiahli takisto vozidlo, v ktorom zahynuli muž a žena.
Rusko od začiatku invázie vo februári 2022 pravidelne bombarduje Ukrajinu, najmä kľúčové objekty jej infraštruktúry. Kyjev v reakcii na to útočí na ciele v Rusku, no trvá na tom, že sa zameriava na vojenské objekty a energetické zariadenia, aby obmedzil schopnosť Moskvy financovať jej vojnové úsilie.
V utorok vypukol požiar v ropnej rafinérii v meste Tuapse na juhu Ruska po tom, čo na ňu dopadli trosky z ukrajinského dronu, uviedli miestne úrady.
