Moskva upravila počty úmrtí na COVID-19 za apríl, je ich dvojnásobne

Moskva 29. mája (TASR) - Moskovské úrady v súvislosti so zmenou metodiky významne upravili doterajšiu štatistiku obetí ochorenia COVID-19 za mesiac apríl. Podľa aktualizovanej štatistiky podľahlo novému koronavírusu za daný mesiac 1561 pacientov namiesto pôvodných 639. V piatok o tom informovala spravodajská televízia CNN.



Mesto v správe uviedlo, že počty úmrtí upravilo podľa nových pokynov a do svojich celkových údajov tak zahrnulo aj najviac diskutabilné prípady.



Úrady tak napríklad do aktualizovaných štatistík zahrnuli aj úmrtia 169 pacientov, ktorí mali negatívny výsledok testu na prítomnosť nového koronavírusu, no neskôr sa zistilo, že ochorenie bolo hlavnou príčinou ich smrti.



Oficiálny počet úmrtí na COVID-19 je v Rusku v porovnaní s inými krajinami s podobným množstvom infikovaných relatívne nízky. Kritici preto spochybňujú oficiálne metódy sčítania, ktoré umožňujú ako príčinu úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus uvádzať aj napríklad nevyliečiteľné choroby.



Predstavitelia ruského hlavného mesta ale zdôrazňujú, že dokonca aj pri upravenom počte úmrtí zostáva úmrtnosť v dôsledku ochorenia COVID-19 v Moskve nižšia ako v iných porovnateľne veľkých svetových mestách, ako sú Londýn či New York.



Rozdiel medzi skutočnými a oficiálnymi počtami úmrtí v dôsledku nového koronavírusu hlásia aj niektoré ruské regióny. V Dagestane, jednej z najviac pandémiou postihnutých oblastí v Rusku, už nedávno verejne vyhlásili, že ich celkový počet obetí je oveľa vyšší, ako tvrdia federálne štatistiky.