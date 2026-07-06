Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 6. júl 2026Meniny má Patrik, Patrícia
< sekcia Zahraničie

Moskva: USA sú menej naklonené urovnaniu vojny na Ukrajine rokovaniami

.
Na archívnej snímke z 25. júna 2025 v Haggu americký prezident Donald Trump (uprostred), americký minister zahraničných vecí Marco Rubio (vpravo) a americký minister obrany Pete Hegseth počas tlačovej konferencie na konci summitu NATO. Americký prezident Donald Trump sa počas budúcotýždňového summitu NATO v Ankare stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a s prezidentom Sýrie Ahmadom Šarom. Podľa zástupkyne hovorkyne Bieleho domu Anny Kellyovej sa bilaterálne rokovania uskutočnia v stredu popoludní 8. júla 2026. Foto: TASR/AP

Rusko je podľa neho vystavené tlaku sankcií, ktorý sa nielen udržuje, ale dokonca sa zintenzívňuje.

Autor TASR
Moskva 6. júla (TASR) - Spojené štáty sa čoraz viac vzďaľujú od myšlienky urovnať rusko-ukrajinskú vojnu pomocou rokovaní a kompromisu. V pondelok to podľa agentúry TASS vyhlásil námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov. Vyjadril tiež presvedčenie, že konflikt viedol k rozpadu „euroatlantického modelu bezpečnosti“. Informuje o tom TASR.

Riabkov tvrdí, že európske členské štáty NATO a Kanada „zámerne a vytrvalo podnecujú ozbrojený konflikt tým, že zásobujú kyjevský režim zbraňami a poskytujú mu finančnú a politickú podporu“.

„Strana vojnových štváčov, ktorú zastupujú vládnuce kruhy vo Veľkej Británii, Nemecku a Francúzsku, ako aj vedenie EÚ a NATO, sa snaží získať na svoju stranu Američanov, ktorí - súdiac podľa ich rétoriky a nedávnych krokov - sa čoraz viac vzďaľujú od myšlienky vyriešiť ukrajinskú otázku prostredníctvom rokovaní a kompromisu,“ vyhlásil.

Rusko je podľa neho vystavené tlaku sankcií, ktorý sa nielen udržuje, ale dokonca sa zintenzívňuje. Podľa Riabkova tiež pokračujú snahy o vytlačenie Ruska z medzinárodných trhov vrátane energetických.

Ruskí predstavitelia sa ustavične odvolávajú na tzv. dohody z Anchorage, pokiaľ ide o úsilie ukončiť vojny na Ukrajine, ktorá sa už viac než štyri roky bráni ruskej invázii.

Na základni Anchorage na Aljaške sa v auguste minulého roka stretli americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin a podľa Moskvy sa dohodli na na základných bodoch prípadnej mierovej dohody, predovšetkým však na stiahnutí Ukrajiny z Donbasu výmenou stiahnutie za zmrazenie frontových línií v ostatných oblastiach.

Šéf americkej diplomacie Marco Rubio nedávno poprel tvrdenie, že v Anchorage k nejakej dohode vôbec došlo. Keby sa tak bolo stalo, vojna by sa skončila, vyhlásil koncom júna. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov následne vyzval Rubia, aby vysvetlil svoje výroky a objasnil úlohu USA pri sprostredkovaní mierových rokovaní.
.

Neprehliadnite

Štátna volebná komisia potvrdila neplatnosť referenda

Program osemfinále MS v noci z pondelka 6. na utorok 7. júla

Alergikov stále pribúda. Odborníci radia, na čo si treba dávať pozor

Prezident: Odkazom vierozvestcov je nezávislosť a rovnoprávnosť