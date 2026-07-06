< sekcia Zahraničie
Moskva: USA sú menej naklonené urovnaniu vojny na Ukrajine rokovaniami
Rusko je podľa neho vystavené tlaku sankcií, ktorý sa nielen udržuje, ale dokonca sa zintenzívňuje.
Autor TASR
Moskva 6. júla (TASR) - Spojené štáty sa čoraz viac vzďaľujú od myšlienky urovnať rusko-ukrajinskú vojnu pomocou rokovaní a kompromisu. V pondelok to podľa agentúry TASS vyhlásil námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov. Vyjadril tiež presvedčenie, že konflikt viedol k rozpadu „euroatlantického modelu bezpečnosti“. Informuje o tom TASR.
Riabkov tvrdí, že európske členské štáty NATO a Kanada „zámerne a vytrvalo podnecujú ozbrojený konflikt tým, že zásobujú kyjevský režim zbraňami a poskytujú mu finančnú a politickú podporu“.
„Strana vojnových štváčov, ktorú zastupujú vládnuce kruhy vo Veľkej Británii, Nemecku a Francúzsku, ako aj vedenie EÚ a NATO, sa snaží získať na svoju stranu Američanov, ktorí - súdiac podľa ich rétoriky a nedávnych krokov - sa čoraz viac vzďaľujú od myšlienky vyriešiť ukrajinskú otázku prostredníctvom rokovaní a kompromisu,“ vyhlásil.
Rusko je podľa neho vystavené tlaku sankcií, ktorý sa nielen udržuje, ale dokonca sa zintenzívňuje. Podľa Riabkova tiež pokračujú snahy o vytlačenie Ruska z medzinárodných trhov vrátane energetických.
Ruskí predstavitelia sa ustavične odvolávajú na tzv. dohody z Anchorage, pokiaľ ide o úsilie ukončiť vojny na Ukrajine, ktorá sa už viac než štyri roky bráni ruskej invázii.
Na základni Anchorage na Aljaške sa v auguste minulého roka stretli americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin a podľa Moskvy sa dohodli na na základných bodoch prípadnej mierovej dohody, predovšetkým však na stiahnutí Ukrajiny z Donbasu výmenou stiahnutie za zmrazenie frontových línií v ostatných oblastiach.
Šéf americkej diplomacie Marco Rubio nedávno poprel tvrdenie, že v Anchorage k nejakej dohode vôbec došlo. Keby sa tak bolo stalo, vojna by sa skončila, vyhlásil koncom júna. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov následne vyzval Rubia, aby vysvetlil svoje výroky a objasnil úlohu USA pri sprostredkovaní mierových rokovaní.
Riabkov tvrdí, že európske členské štáty NATO a Kanada „zámerne a vytrvalo podnecujú ozbrojený konflikt tým, že zásobujú kyjevský režim zbraňami a poskytujú mu finančnú a politickú podporu“.
„Strana vojnových štváčov, ktorú zastupujú vládnuce kruhy vo Veľkej Británii, Nemecku a Francúzsku, ako aj vedenie EÚ a NATO, sa snaží získať na svoju stranu Američanov, ktorí - súdiac podľa ich rétoriky a nedávnych krokov - sa čoraz viac vzďaľujú od myšlienky vyriešiť ukrajinskú otázku prostredníctvom rokovaní a kompromisu,“ vyhlásil.
Rusko je podľa neho vystavené tlaku sankcií, ktorý sa nielen udržuje, ale dokonca sa zintenzívňuje. Podľa Riabkova tiež pokračujú snahy o vytlačenie Ruska z medzinárodných trhov vrátane energetických.
Ruskí predstavitelia sa ustavične odvolávajú na tzv. dohody z Anchorage, pokiaľ ide o úsilie ukončiť vojny na Ukrajine, ktorá sa už viac než štyri roky bráni ruskej invázii.
Na základni Anchorage na Aljaške sa v auguste minulého roka stretli americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin a podľa Moskvy sa dohodli na na základných bodoch prípadnej mierovej dohody, predovšetkým však na stiahnutí Ukrajiny z Donbasu výmenou stiahnutie za zmrazenie frontových línií v ostatných oblastiach.
Šéf americkej diplomacie Marco Rubio nedávno poprel tvrdenie, že v Anchorage k nejakej dohode vôbec došlo. Keby sa tak bolo stalo, vojna by sa skončila, vyhlásil koncom júna. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov následne vyzval Rubia, aby vysvetlil svoje výroky a objasnil úlohu USA pri sprostredkovaní mierových rokovaní.