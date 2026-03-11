< sekcia Zahraničie
Moskva označila útok na ruský tanker pri Malte za teroristický čin
Hovorkyňa ruského rezortu diplomacie uviedla, že maltské námorné úrady odmietli evakuovať ruských námorníkov, ktorí utrpeli počas požiaru na lodi vážne popáleniny.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Moskva 11. marca (TASR) - Útok na komerčnú loď Arctic Metagaz je vojnový zločin a teroristický akt, vyhlásila v stredu v Moskve hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
„Útok na civilnú komerčnú loď v Stredozemnom mori je hrubým porušením noriem medzinárodného práva. Ide o zámerné napadnutie civilného objektu, ktoré mohlo mať vážne následky v podobe straty na životoch a škôd na životnom prostredí. Inými slovami - ide o vojnový zločin a teroristický akt,“ povedala Zacharovová.
Podľa nej je pozoruhodné, že tento teroristický útok „bol spáchaný v bezprostrednej blízkosti brehov členského štátu Európskej únie, ale ani jeden európsky štát ho doteraz neodsúdil. Zároveň poznamenala, že vďaka kompetentným a koordinovaným krokom posádky sa podarilo predísť stratám ľudských životov.
Hovorkyňa ruského rezortu diplomacie uviedla, že maltské námorné úrady odmietli evakuovať ruských námorníkov, ktorí utrpeli počas požiaru na lodi vážne popáleniny. Poukázala na to, že pomoc poskytla námorná záchranná služba Líbye vyslaním rýchlostného člna, ktorý previezol zranených do nemocnice v líbyjskom prístavnom meste Benghází.
K útoku na ruský tanker prepravujúci skvapalnený zemný plyn (LNG) došlo v Stredozemnom mori 3. marca nadránom. Na loď s 30 ruskými námorníkmi na palube, zaútočili drony v neutrálnych vodách 168 námorných míľ od juhovýchodného pobrežia Malty, pripomenula agentúra TASS. Ruské ministerstvo dopravy už predtým oznámilo, že na tanker zaútočili ukrajinské drony.
„Útok na civilnú komerčnú loď v Stredozemnom mori je hrubým porušením noriem medzinárodného práva. Ide o zámerné napadnutie civilného objektu, ktoré mohlo mať vážne následky v podobe straty na životoch a škôd na životnom prostredí. Inými slovami - ide o vojnový zločin a teroristický akt,“ povedala Zacharovová.
Podľa nej je pozoruhodné, že tento teroristický útok „bol spáchaný v bezprostrednej blízkosti brehov členského štátu Európskej únie, ale ani jeden európsky štát ho doteraz neodsúdil. Zároveň poznamenala, že vďaka kompetentným a koordinovaným krokom posádky sa podarilo predísť stratám ľudských životov.
Hovorkyňa ruského rezortu diplomacie uviedla, že maltské námorné úrady odmietli evakuovať ruských námorníkov, ktorí utrpeli počas požiaru na lodi vážne popáleniny. Poukázala na to, že pomoc poskytla námorná záchranná služba Líbye vyslaním rýchlostného člna, ktorý previezol zranených do nemocnice v líbyjskom prístavnom meste Benghází.
K útoku na ruský tanker prepravujúci skvapalnený zemný plyn (LNG) došlo v Stredozemnom mori 3. marca nadránom. Na loď s 30 ruskými námorníkmi na palube, zaútočili drony v neutrálnych vodách 168 námorných míľ od juhovýchodného pobrežia Malty, pripomenula agentúra TASS. Ruské ministerstvo dopravy už predtým oznámilo, že na tanker zaútočili ukrajinské drony.