Sobota 18. apríl 2026
Moskva uvítala krok USA predĺžiť výnimku na nákup sankcionovanej ropy

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Autor TASR
Moskva 18. apríla (TASR) - Moskva v sobotu uvítala rozhodnutie Spojených štátov obnoviť dočasnú výnimku na nákup sankcionovanej ruskej ropy v čase vysokých cien energií súvisiacich s vojnou na Blízkom východe. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry DPA.

Mnohé krajiny vrátane USA si uvedomujú kľúčový a systémový význam ruskej ropy a plynu pre stabilitu svetových trhov,“ napísal na sociálnej sieti Telegram Kirill Dmitrijev, osobitný vyslanec ruského prezidenta pre investície a hospodársku spoluprácu so zahraničím. Ďalej poznamenal, že dočasné uvoľnenie sankcií vyvolá „hystériu medzi podporovateľmi vojny v Európskej únii a Spojenom kráľovstve“.

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa predĺžila výnimku, ktorá krajinám umožňuje nakupovať sankcionovanú ruskú ropu a ropné produkty naložené na tankeroch, približne o ďalší mesiac. Výnimka ministerstva financií USA platí do 16. mája a nahrádza predchádzajúcu 30-dňovú výnimku, ktorá vypršala 11. apríla.

Kritici však tvrdia, že krok posilňuje finančné možnosti Ruska, ktoré využíva príjmy z energetického sektora na financovanie vojny proti Ukrajine.
