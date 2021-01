Moskva uvoľňuje opatrenia, podľa starostu je pandémia na ústupe

Moskva 27. januára (TASR) - Ruské hlavné mesto Moskva v stredu oznámilo ďalšie uvoľňovanie opatrení zavedených proti šíreniu koronavírusovej nákazy, a to z dôvodu zlepšenia situácie - aj keď mnohé krajiny pravidlá sprísňujú, informuje agentúra AFP.



"Pandémia je na ústupe a za týchto podmienok je našou povinnosťou vytvoriť podmienky na to, aby sa ekonomika čo najskôr zotavila," napísal na svojom blogu starosta Moskvy Sergej Sobianin.



Od stredy tak bary, reštaurácie a nočné kluby, ktoré sa predtým museli zatvárať do 23.00 h, budú cez noc otvorené, musia sa však naďalej dodržiavať hygienické opatrenia vrátane odstupov.



Zamestnávatelia už nebudú povinní zabezpečovať, aby najmenej 30 percent ich zamestnancov pracovalo z domu.



Sobianin vo vyhlásení nespomenul verejné zhromaždenia, podľa AFP tak zjavne zákaz hromadných zhromaždení zostal v platnosti.



Sobianin v stredu uviedol, že za posledný týždeň ruská metropola s viac ako 12 miliónmi obyvateľov zaevidovala priemerne 2000-3000 nových infekcií denne. Ide o prudký pokles oproti vrcholu druhej vlny pandémie, keď denne pribúdalo približne 7000 nakazených.



Starosta dodal, že prvýkrát od polovice júna je v moskovských nemocniciach voľných 50 percent lôžok pre pacientov s ochorením COVID-19.



V Rusku dosiaľ zaznamenali viac ako 3,7 milióna potvrdených prípadov koronavírusu - z toho zhruba 900.000 v Moskve - a viac ako 70.000 úmrtí spojených s ochorením COVID-19.