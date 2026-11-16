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Moskva: Uzavretie hraničných priechodov sa Estónsku môže vypomstiť
Estónsko v nedeľu oznámilo, že uzatvára svoje hraničné priechody s Ruskom.
Autor TASR
Moskva 16. novembra (TASR) - Moskva v pondelok odmietla obvinenia, podľa ktorých stojí za sabotážnymi útokmi, ktoré viedli Estónsko k uzavretiu hraníc s Ruskom. Zároveň naznačila, že toto rozhodnutie sa môže obrátiť proti samotnému Tallinnu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Estónsko v nedeľu oznámilo, že uzatvára svoje hraničné priechody s Ruskom po tom, čo uviedlo, že zmarilo pokus ruskej vojenskej spravodajskej služby GRU o podpaľačský útok v továrni na drony severne od Tallinnu.
„Tieto tvrdenia nemajú absolútne žiadny základ... žiadne dôkazy, nič,“ povedal v pondelok novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
„Sú úplne nepodložené a takéto obvinenia nemôžeme brať vážne,“ dodal s odkazom na „podobné obvinenia“, ktoré podľa neho vzniesli aj ďalšie európske krajiny.
Viaceré krajiny EÚ od začiatku vojny na Ukrajine obviňujú Rusko zo sabotážnych útokov, ktoré mnohí považujú za prejav narastajúcej „hybridnej vojny“.
Tallinn uviedol, že hranice uzavrie 1. decembra.
„Estónsko buduje múr. Skúsenosti z minulosti však ukazujú, že stavanie múrov neprinieslo krajinám, ktoré sa tak urobili, nič dobré,“ povedal Peskov.
Estónsko, člen EÚ a NATO, má v súčasnosti tri hraničné priechody s Ruskom v meste Narva, a obciach Luhamaa a Koidula, ktoré umožňujú pohyb osôb a tovaru medzi oboma krajinami.
Estónsko v nedeľu oznámilo, že uzatvára svoje hraničné priechody s Ruskom po tom, čo uviedlo, že zmarilo pokus ruskej vojenskej spravodajskej služby GRU o podpaľačský útok v továrni na drony severne od Tallinnu.
„Tieto tvrdenia nemajú absolútne žiadny základ... žiadne dôkazy, nič,“ povedal v pondelok novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
„Sú úplne nepodložené a takéto obvinenia nemôžeme brať vážne,“ dodal s odkazom na „podobné obvinenia“, ktoré podľa neho vzniesli aj ďalšie európske krajiny.
Viaceré krajiny EÚ od začiatku vojny na Ukrajine obviňujú Rusko zo sabotážnych útokov, ktoré mnohí považujú za prejav narastajúcej „hybridnej vojny“.
Tallinn uviedol, že hranice uzavrie 1. decembra.
„Estónsko buduje múr. Skúsenosti z minulosti však ukazujú, že stavanie múrov neprinieslo krajinám, ktoré sa tak urobili, nič dobré,“ povedal Peskov.
Estónsko, člen EÚ a NATO, má v súčasnosti tri hraničné priechody s Ruskom v meste Narva, a obciach Luhamaa a Koidula, ktoré umožňujú pohyb osôb a tovaru medzi oboma krajinami.